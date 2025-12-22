Рейтинг@Mail.ru
Китай начал эксплуатацию первого в мире сверхбольшого танкера
07:40 22.12.2025
Китай начал эксплуатацию первого в мире сверхбольшого танкера
Китай начал эксплуатацию первого в мире сверхбольшого танкера
экономика
китай
ляонин
ближний восток
китай
ляонин
ближний восток
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051598837_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_0589b3303edc33eb3ee59d5ba589fed6.jpg
1920
1920
true
Китай начал эксплуатацию первого в мире сверхбольшого танкера

Китай начал эксплуатацию интеллектуального сверхбольшого танкера на метаноле

Центральный деловой район Пекина - Гомао
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Центральный деловой район Пекина - Гомао. Архивное фото
ПЕКИН, 22 дек - РИА Новости. КНР начала эксплуатацию первого в мире интеллектуального сверхбольшого танкера для перевозки нефти, работающего на метаноле, судно способно перевозить более двух миллионов баррелей сырой нефти, передает в понедельник Центральное телевидение Китая.
"22 декабря в Даляне, провинция Ляонин, был успешно сдан в эксплуатацию первый в мире интеллектуальный сверхбольшой танкер Кайто для перевозки сырой нефти, работающий на метаноле", - говорится в сообщении.
Китай при помощи твердотопливной ракеты-носителя Куайчжоу-11 успешно вывел на орбиту два аппарата - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Китай успешно вывел на орбиту два спутника
13 декабря, 06:49
"Кайто", как отмечает телеканал, был самостоятельно спроектирован и построен Китаем, государственным предприятием Dalian Shipbuilding Industry Co Ltd (CSSC DSIC).
Длина танкера составляет около 333 метров, он способен перевозить около 2,1 миллиона баррелей сырой нефти. "Кайто", как сообщает телеканал, отличается низким уровнем выбросов и интеллектуальными возможностями управления, в будущем танкер, в частности, будет обслуживать маршрут до Ближнего Востока
Судно использует двухтопливный двигатель на метаноле, по сравнению с использованием обычного топлива, выбросы углекислого газа сокращаются на 92%. Кроме того, "Кайто" оснащено интеллектуальной судовой платформой, интеллектуальной системой управления жидкими грузами и интеллектуальной системой эксплуатации и технического обслуживания машинного отделения, что, по словам телеканала, значительно повышает экономичность, эффективность и безопасность эксплуатации судна.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Китай представил реактор на основе тория, сообщили СМИ
5 ноября, 22:57
 
