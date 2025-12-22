Китай начал эксплуатацию первого в мире сверхбольшого танкера

ПЕКИН, 22 дек - РИА Новости. КНР начала эксплуатацию первого в мире интеллектуального сверхбольшого танкера для перевозки нефти, работающего на метаноле, судно способно перевозить более двух миллионов баррелей сырой нефти, передает в понедельник Центральное телевидение Китая.

Судно использует двухтопливный двигатель на метаноле, по сравнению с использованием обычного топлива, выбросы углекислого газа сокращаются на 92%. Кроме того, "Кайто" оснащено интеллектуальной судовой платформой, интеллектуальной системой управления жидкими грузами и интеллектуальной системой эксплуатации и технического обслуживания машинного отделения, что, по словам телеканала, значительно повышает экономичность, эффективность и безопасность эксплуатации судна.