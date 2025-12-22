Рейтинг@Mail.ru
Китай впервые поставил сыр в Россию - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:35 22.12.2025 (обновлено: 01:31 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/kitay-2063717528.html
Китай впервые поставил сыр в Россию
Китай впервые поставил сыр в Россию - РИА Новости, 22.12.2025
Китай впервые поставил сыр в Россию
Россия в ноябре впервые ввезла китайский сыр, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T00:35:00+03:00
2025-12-22T01:31:00+03:00
экономика
россия
китай
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941524968_0:120:3055:1838_1920x0_80_0_0_3ee9226f51082504720e6993d03b199c.jpg
https://ria.ru/20251221/mandariny-2063616021.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941524968_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_0deebfccb4b8c1221b7404d9cfd75c53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, новый год
Экономика, Россия, Китай, Новый год
Китай впервые поставил сыр в Россию

РИА Новости: Россия в ноябре впервые ввезла китайский сыр

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСыр на выставке продуктов питания
Сыр на выставке продуктов питания - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сыр на выставке продуктов питания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия в ноябре впервые ввезла китайский сыр, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни.
Было приобретено восемь тонн этого продукта на 93 тысячи долларов.
Конкретный сорт ввезенного сыра не указан. При этом в Китае производятся как европейские версии сыров, так и местные сорта, например, из буйволиного молока или молока самок яка.
Прилавок с мандаринами - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Китай увеличил поставки мандаринов в Россию до рекордных показателей
Вчера, 10:29
 
ЭкономикаРоссияКитайНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала