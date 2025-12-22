https://ria.ru/20251222/kitay-2063717528.html
Китай впервые поставил сыр в Россию
Россия в ноябре впервые ввезла китайский сыр, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни. РИА Новости, 22.12.2025
РИА Новости: Россия в ноябре впервые ввезла китайский сыр