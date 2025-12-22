Рейтинг@Mail.ru
18:50 22.12.2025 (обновлено: 18:55 22.12.2025)
Рейтер: США утверждают, что Китай разместил ракеты на границе с Монголией
Рейтер: США утверждают, что Китай разместил ракеты на границе с Монголией
Пентагон утверждает, что КНР разместила более 100 межконтинентальных баллистических ракет на границе с Монголией, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект РИА Новости, 22.12.2025
в мире, китай, сша, монголия, министерство обороны сша
В мире, Китай, США, Монголия, Министерство обороны США
Рейтер: США утверждают, что Китай разместил ракеты на границе с Монголией

Reuters: Пентагон утверждает, что Китай разместил ракеты на границе с Монголией

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пентагон утверждает, что КНР разместила более 100 межконтинентальных баллистических ракет на границе с Монголией, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект доклада, подготовленного министерством войны США.
Пентагон ранее сообщал о существовании этих шахт, но не о количестве загруженных ракет.
Солдат армии Тайланда - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Эксперт предрек новый фронт противостояния между США и Китаем
18 декабря, 09:13
"Китай, вероятно, разместил более 100 твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет "Дунфэн-31" в трех шахтах вблизи границы с Монголией", - говорится в докладе.
В документе не указаны потенциальные цели недавно размещенных ракет. Источники в США отметили, что доклад может измениться до того, как он будет направлен для ознакомления в конгресс.
По оценке составителей доклада, запасы ядерных боеголовок КНР в 2024 году составляют чуть более 600 единиц, но к 2030 году Китай планирует иметь более 1000.
Посольство КНР в Мексике 1 октября заявило, что Китай выступает против попыток США навязать другим странам геополитическую конкуренцию, подобные действия наносят ущерб интересам государств Глобального Юга.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
WSJ: Пентагон готовится к возможному конфликту с Китаем
29 сентября, 13:21
 
