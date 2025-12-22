Рейтинг@Mail.ru
Политолог назвал основное препятствие для вступления Молдавии в ЕС - РИА Новости, 22.12.2025
12:14 22.12.2025 (обновлено: 12:21 22.12.2025)
Политолог назвал основное препятствие для вступления Молдавии в ЕС
Политолог назвал основное препятствие для вступления Молдавии в ЕС - РИА Новости, 22.12.2025
Политолог назвал основное препятствие для вступления Молдавии в ЕС
Власти Молдавии оказались в сложной ситуации, поскольку Евросоюз не готов принимать страну по частям, а Кишинев не может урегулировать конфликт с Тирасполем,... РИА Новости, 22.12.2025
в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, нику попеску, мария захарова, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Майя Санду, Нику Попеску, Мария Захарова, Евросоюз
Политолог назвал основное препятствие для вступления Молдавии в ЕС

Кориненко: ЕС не хочет принимать Молдавию по частям

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 дек - РИА Новости. Власти Молдавии оказались в сложной ситуации, поскольку Евросоюз не готов принимать страну по частям, а Кишинев не может урегулировать конфликт с Тирасполем, заявил молдавский политолог Александр Кориненко.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в организацию. При этом глава делегации ЕС в Молдавии Ивана Пьорко заявила, что речь идет только о присоединении всей страны целиком.
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
У Молдавии появляется все больше наступательного оружия, заявил глава ПМР
20 декабря, 08:17
"ЕС четко сказал, что никаких "двух шагов", о которых говорили Санду и бывший глава внешнеполитического ведомства Нику Попеску — когда утверждали, что можно сначала евроинтегрировать правый берег, а потом левый, — не будет. У Кишинева самого сегодня нет реального видения того, как будет развиваться ситуация и как будет осуществляться реинтеграция. Здесь нужно смотреть не на два шага, а на двадцать шагов вперед", - заявил Кориненко журналистам.
Он отметил, что молдавские власти самонадеянно относятся к вопросу реинтеграции, потому что это многоуровневый и многолетний процесс, очень затратный.
"Речь идет о миллиардах, десятках миллиардов евро, необходимых Молдавии для реинтеграции. Какие-то отдельные шаги, которые Кишинёв может предпринять по отношению к Тирасполю — например, по вопросам политических заключенных — это просто капля в море. Большой вопрос, будет ли у Молдавии четкий план, дорожная карта по отношению к Приднестровью", - добавил Кориненко.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Молдавии рассказали о последствиях вступления страны в ЕС без ПМР
17 декабря, 10:24
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В ПМР прокомментировали планы Кишинева по реинтеграции Приднестровья
20 декабря, 11:09
 
