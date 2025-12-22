https://ria.ru/20251222/kiev-2063970256.html
В центре Киева произошла массовая драка между иностранцами
В центре Киева произошла массовая драка между иностранцами - РИА Новости, 22.12.2025
В центре Киева произошла массовая драка между иностранцами
Драка со стрельбой между группой из более десяти иностранцев, в том числе военным, произошла в центре Киева, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T23:42:00+03:00
2025-12-22T23:42:00+03:00
2025-12-22T23:43:00+03:00
в мире
киев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_d05160234121d66ab241bb142f856f61.jpg
https://ria.ru/20251014/politsija-2048202324.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_2c11166d6e57b2c1237b0f7f78878442.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина
В центре Киева произошла массовая драка между иностранцами
В центре Киева произошла драка со стрельбой между иностранцами