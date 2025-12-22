Рейтинг@Mail.ru
В центре Киева произошла массовая драка между иностранцами
23:42 22.12.2025
В центре Киева произошла массовая драка между иностранцами
В центре Киева произошла массовая драка между иностранцами
Драка со стрельбой между группой из более десяти иностранцев, в том числе военным, произошла в центре Киева, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.12.2025
В центре Киева произошла массовая драка между иностранцами

В центре Киева произошла драка со стрельбой между иностранцами

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Драка со стрельбой между группой из более десяти иностранцев, в том числе военным, произошла в центре Киева, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В центре Киева произошла драка со стрельбой между иностранцами... В (конфликте - ред.) участвовало более десятка иностранцев... Одним из пострадавших оказался военный", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Отмечается, что конфликт длился около часа. О причинах драки не сообщается.
