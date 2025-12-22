Рейтинг@Mail.ru
В Кабардино-Балкарии загорелось складское помещение
14:39 22.12.2025 (обновлено: 15:36 22.12.2025)
В Кабардино-Балкарии загорелось складское помещение
Складское помещение загорелось на площади порядка 1 тысячи квадратных метров в селе Карагач в Кабардино-Балкарии, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 22.12.2025
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кабардино-Балкарии загорелось складское помещение

Пожар в складском помещении в селе Карагач в Кабардино-Балкарии
© Фото : Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике
Пожар в складском помещении в селе Карагач в Кабардино-Балкарии
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Складское помещение загорелось на площади порядка 1 тысячи квадратных метров в селе Карагач в Кабардино-Балкарии, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На территории предприятия горит отдельное стоящее складское помещение на площади 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар происходит в селе Карагач по улице Отарова.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. К тушению привлечено более 40 человек и девять единиц техники.
Пожар в складских помещениях в Адлерском районе Сочи - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Сочи загорелись складские помещения
14 декабря, 11:29
 
