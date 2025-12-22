https://ria.ru/20251222/kbr-2063848288.html
В Кабардино-Балкарии загорелось складское помещение
В Кабардино-Балкарии загорелось складское помещение - РИА Новости, 22.12.2025
В Кабардино-Балкарии загорелось складское помещение
Складское помещение загорелось на площади порядка 1 тысячи квадратных метров в селе Карагач в Кабардино-Балкарии, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T14:39:00+03:00
2025-12-22T14:39:00+03:00
2025-12-22T15:36:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063867830_0:375:2000:1500_1920x0_80_0_0_477055bbef8d07411c8cc4a4961d8d5f.jpg
https://ria.ru/20251214/pozhar-2061939188.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063867830_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_aa35c94739f03155ebf9fdee7116c800.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кабардино-Балкарии загорелось складское помещение
В Карагаче загорелось складское помещение на площади 1 тыс. кв. метров
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Складское помещение загорелось на площади порядка 1 тысячи квадратных метров в селе Карагач в Кабардино-Балкарии, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На территории предприятия горит отдельное стоящее складское помещение на площади 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар происходит в селе Карагач по улице Отарова.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. К тушению привлечено более 40 человек и девять единиц техники.