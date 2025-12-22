Глава ТПП рассказал о восстановлении деловых отношений России с Западом

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Деловые отношения России с Западом восстановятся, поскольку экономика возьмет свое, но на новом уровне, так как Россия за последние два года уже совершила огромный рывок в деле технологической и финансовой независимости, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

"Мы исходим из реалий, а они таковы, что широкого снятия санкций в ближайшие годы ждать не приходится. Поэтому и бизнесу, и государству нужно исходить из того, что работа в условиях ограничений – это новая норма на предстоящий период", - сказал он.

"Мы уже адаптировались к этой норме в значительной степени и продолжим жить и развиваться, опираясь прежде всего на внутренние ресурсы и партнерство с дружественными государствами", - добавил собеседник агентства.

По его словам, "торгово-экономические отношения с Западом рано или поздно все равно выйдут на какой-то новый уровень – экономика возьмет свое, и сотрудничество восстановится, хотя бы частично".