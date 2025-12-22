Рейтинг@Mail.ru
Глава ТПП рассказал о восстановлении деловых отношений России с Западом - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 22.12.2025 (обновлено: 16:38 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/katyrin-2063854201.html
Глава ТПП рассказал о восстановлении деловых отношений России с Западом
Глава ТПП рассказал о восстановлении деловых отношений России с Западом - РИА Новости, 22.12.2025
Глава ТПП рассказал о восстановлении деловых отношений России с Западом
Деловые отношения России с Западом восстановятся, поскольку экономика возьмет свое, но на новом уровне, так как Россия за последние два года уже совершила... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T14:58:00+03:00
2025-12-22T16:38:00+03:00
россия
сергей катырин
торгово-промышленная палата рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795769564_0:133:2848:1734_1920x0_80_0_0_e34e59535bf986656a0e1e06973dffc5.jpg
https://ria.ru/20251222/tpp-2063853469.html
https://ria.ru/20251217/biznes-2062730433.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795769564_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_5aa349d70322a7ea6b11f625b4a5a6d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф, экономика
Россия, Сергей Катырин, Торгово-промышленная палата РФ, Экономика
Глава ТПП рассказал о восстановлении деловых отношений России с Западом

Катырин: деловые отношения России с Западом восстановятся на новом уровне

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Деловые отношения России с Западом восстановятся, поскольку экономика возьмет свое, но на новом уровне, так как Россия за последние два года уже совершила огромный рывок в деле технологической и финансовой независимости, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Мы исходим из реалий, а они таковы, что широкого снятия санкций в ближайшие годы ждать не приходится. Поэтому и бизнесу, и государству нужно исходить из того, что работа в условиях ограничений – это новая норма на предстоящий период", - сказал он.
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Глава ТПП назвал страны, перспективные сегодня для бизнеса в России
Вчера, 14:54
"Мы уже адаптировались к этой норме в значительной степени и продолжим жить и развиваться, опираясь прежде всего на внутренние ресурсы и партнерство с дружественными государствами", - добавил собеседник агентства.
По его словам, "торгово-экономические отношения с Западом рано или поздно все равно выйдут на какой-то новый уровень – экономика возьмет свое, и сотрудничество восстановится, хотя бы частично".
"Но к тому моменту российский бизнес должен быть уже значительно сильнее, менее зависимым от этих рынков и технологий. Собственно, так и происходит: за последние два года мы совершили огромный рывок в направлении независимости – и технологической, и финансовой", - заключил Катырин.
Сергей Катырин - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Глава ТПП рассказал, как малому бизнесу получить льготное кредитование
17 декабря, 17:49
 
РоссияСергей КатыринТоргово-промышленная палата РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала