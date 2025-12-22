https://ria.ru/20251222/katyrin-2063854201.html
Глава ТПП рассказал о восстановлении деловых отношений России с Западом
Глава ТПП рассказал о восстановлении деловых отношений России с Западом - РИА Новости, 22.12.2025
Глава ТПП рассказал о восстановлении деловых отношений России с Западом
Деловые отношения России с Западом восстановятся, поскольку экономика возьмет свое, но на новом уровне, так как Россия за последние два года уже совершила... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T14:58:00+03:00
2025-12-22T14:58:00+03:00
2025-12-22T16:38:00+03:00
россия
сергей катырин
торгово-промышленная палата рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795769564_0:133:2848:1734_1920x0_80_0_0_e34e59535bf986656a0e1e06973dffc5.jpg
https://ria.ru/20251222/tpp-2063853469.html
https://ria.ru/20251217/biznes-2062730433.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795769564_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_5aa349d70322a7ea6b11f625b4a5a6d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф, экономика
Россия, Сергей Катырин, Торгово-промышленная палата РФ, Экономика
Глава ТПП рассказал о восстановлении деловых отношений России с Западом
Катырин: деловые отношения России с Западом восстановятся на новом уровне
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Деловые отношения России с Западом восстановятся, поскольку экономика возьмет свое, но на новом уровне, так как Россия за последние два года уже совершила огромный рывок в деле технологической и финансовой независимости, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Мы исходим из реалий, а они таковы, что широкого снятия санкций в ближайшие годы ждать не приходится. Поэтому и бизнесу, и государству нужно исходить из того, что работа в условиях ограничений – это новая норма на предстоящий период", - сказал он.
"Мы уже адаптировались к этой норме в значительной степени и продолжим жить и развиваться, опираясь прежде всего на внутренние ресурсы и партнерство с дружественными государствами", - добавил собеседник агентства.
По его словам, "торгово-экономические отношения с Западом рано или поздно все равно выйдут на какой-то новый уровень – экономика возьмет свое, и сотрудничество восстановится, хотя бы частично".
"Но к тому моменту российский бизнес должен быть уже значительно сильнее, менее зависимым от этих рынков и технологий. Собственно, так и происходит: за последние два года мы совершили огромный рывок в направлении независимости – и технологической, и финансовой", - заключил Катырин
.