В Москве стартовала серия бесплатных мастер-классов по фигурному катанию

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Состоялся мастер-класс по фигурному катанию, в котором приняли участие более тысячи человек, его провела Алина Загитова на катке олимпийского комплекса "Лужники", сообщает пресс-служба Департамента спорта Москвы.

С декабря 2025 года по февраль 2026 года в столице пройдут 22 мастер-класса со знаменитыми спортсменами. Активные жители города смогут освоить ряд полезных навыков и техник катания на коньках, которыми обладают настоящие профессионалы ледового искусства.

© Фото : пресс-служба департамента спорта Москвы Мастер-класс по фигурному катанию © Фото : пресс-служба департамента спорта Москвы Мастер-класс по фигурному катанию

21 декабря серию занятий открыла Загитова, проведя бесплатный мастер-класс на льду "Лужников". Более тысячи человек присоединились к чемпионке, чтобы под ее руководством изучить основы фигурного катания и отточить технику. В завершение дня желающие смогли получить автограф и сделать памятные фотографии с профессиональной спортсменкой.

Среди звездных тренеров, которые поделятся этой зимой секретами успешного выступления на льду, — бронзовые призеры чемпионата мира Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также призеры чемпионата России Дарья Садкова и Алиса Двоеглазова.

Участники мастер-классов смогут лично пообщаться с фигуристами на автограф- и фотосессии. Помимо "Лужников" программы тренировок будут доступны гостям на катках "Битца" и "Авангард".

Кроме того, этой зимой москвичей и гостей столицы ждет серия спортивных фестивалей. Зимняя программа объединит активный отдых, тематические развлечения и атмосферу яркого праздника. Особое место займет фестиваль ко Дню студента, который пройдет 25 января и станет центральным событием на городских катках этой зимой.

Участники смогут не только покататься на коньках, но и сделать стильные фото в тематических зонах, поучаствовать в конкурсах и викторинах, получить памятные призы и подарки, а также активно провести время со всей семьей на свежем воздухе и зарядиться яркими эмоциями.