Каспарову* грозит до семи лет по делу о призывах к осуществлению терроризма

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Шахматисту Гарри Каспарову* в России грозит лишение свободы на срок до 7 лет по делу о призывах к осуществлению террористической деятельности или оправдании терроризма, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.