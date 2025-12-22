Рейтинг@Mail.ru
Каспарову* грозит до семи лет по делу о призывах к осуществлению терроризма - РИА Новости, 22.12.2025
17:46 22.12.2025
Каспарову* грозит до семи лет по делу о призывах к осуществлению терроризма
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Шахматисту Гарри Каспарову* в России грозит лишение свободы на срок до 7 лет по делу о призывах к осуществлению террористической деятельности или оправдании терроризма, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что дело в отношении Каспарова* возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ или интернета). Санкция данной статьи – от 5 до 7 лет лишения свободы.
Как ранее узнало агентство из судебных материалов, следствие обратилось в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством об аресте шахматиста.
Минюст РФ включил Каспарова* в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года. Росфинмониторинг также внес его в перечень экстремистов и террористов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов
СМИ: Каспаров* мог быть причастен к подготовке переворота в Южном Судане
26 июня, 05:37
