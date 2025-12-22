На Камчатке экс-чиновницу заподозрили в незаконном отчуждении 26 участков

"Следствием установлено, что 49-летняя женщина, являясь должностным лицом учреждения муниципального образования, превысила должностные полномочия, произведя в период с апреля 2022 года по август 2024 года отчуждение 26 земельных участков без проведения торгов в пользу 14 лиц по заниженной цене относительно кадастровой стоимости на основании заключенных договоров аренды и в последующем купли-продажи под осуществление деятельности, которую не планировалось осуществлять, причинив материальный ущерб Елизовскому муниципальному району в общей сумме более 1,5 миллиона рублей", — проинформировало ведомство в пресс-релизе.