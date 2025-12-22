Рейтинг@Mail.ru
01:29 22.12.2025
На Камчатке экс-чиновницу заподозрили в незаконном отчуждении 26 участков
На Камчатке экс-чиновницу заподозрили в незаконном отчуждении 26 участков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек – РИА Новости. Исполняющая обязанности начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Елизовского района на Камчатке подозревается в незаконном отчуждении 26 земельных участков без проведения торгов, сообщает СУСК России по Камчатскому краю.
"Следствием установлено, что 49-летняя женщина, являясь должностным лицом учреждения муниципального образования, превысила должностные полномочия, произведя в период с апреля 2022 года по август 2024 года отчуждение 26 земельных участков без проведения торгов в пользу 14 лиц по заниженной цене относительно кадастровой стоимости на основании заключенных договоров аренды и в последующем купли-продажи под осуществление деятельности, которую не планировалось осуществлять, причинив материальный ущерб Елизовскому муниципальному району в общей сумме более 1,5 миллиона рублей", — проинформировало ведомство в пресс-релизе.
По данному факту следственный отдел по городу Елизово возбудил уголовное дело.
"Преступление выявлено при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Камчатскому краю", — отмечается в сообщении. Проводятся следственные мероприятия.
Ранее СК сообщал о направлении в суд материалов в отношении бывшего начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Елизовского района Татьяны Мохань. Её обвиняют в незаконном отчуждении 166 участков и причинении ущерба на сумму более 10,5 миллиона рублей. А в сентябре по связанным эпизодам были задержаны первый заместитель главы Петропавловска-Камчатского Владислав Масло, руководитель контрольно-счётной палаты Елизово Владимир Кекух и врио главы администрации Елизово Антон Прочко. Их подозревают в махинациях с землей. По данным следствия, общий ущерб бюджету России от их деятельности составил более 70 миллионов рублей.
ПроисшествияРоссияЕлизовоЕлизовский районСледственный комитет России (СК РФ)Камчатка
 
 
