В Калининграде раскрыли убийство трех женщин, совершенное в 1999 году

Обвиняемый в убийстве трех женщин в Калининграде в 1999 году

КАЛИНИНГРАД, 22 дек – РИА Новости. Убийство трех женщин, совершенное в 1999 году, раскрыли в Калининграде, фигуранту на момент преступления был 21 год, Убийство трех женщин, совершенное в 1999 году, раскрыли в Калининграде, фигуранту на момент преступления был 21 год, сообщает пресс-служба регионального СУСК.

По данным СУСК, 26 мая 1999 года в одной из квартир в Калининграде были обнаружены тела 82-летней пенсионерки, ее 51-летней дочери и 21-летней внучки, студентки одного из учебных заведений региона. 51-летняя женщина была связана, на теле обнаружены резаные раны в области шеи. Колото-резаные раны были обнаружены и на теле студентки, пожилая женщина была избита до смерти. Из квартиры была похищена крупная сумма денег в размере 18 тысяч долларов.

Как отмечается, на протяжении длительного времени данное преступление оставалось нераскрытым. Вместе с тем работа по установлению совершившего его лица не прекращалась.

"В результате грамотного, системного и слаженного взаимодействия следователей СУСК России по Калининградской области , оперативников ГУУР МВД России, ЭКЦ МВД России и УУР УМВД России по Калининградской области установлено, что следы, изъятые в 1999 году в ходе осмотра места происшествия в квартире убитых, принадлежат 48-летнему жителю региона, ранее судимому за мошенничество", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного СУСК.

Отмечается, что фигурант, которому на момент совершения преступления был 21 год, учился с убитой студенткой в одном заведении, знал, что ее отец является капитаном дальнего плавания и в квартире девушки может находиться крупная сумма денежных средств. О его причастности к совершению указанного преступления указывают также показания установленных в настоящее время свидетелей и очевидцев.

"Житель региона задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), допрошен, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.