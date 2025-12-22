Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде раскрыли убийство трех женщин, совершенное в 1999 году - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 22.12.2025 (обновлено: 13:26 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/kaliningrad-2063805293.html
В Калининграде раскрыли убийство трех женщин, совершенное в 1999 году
В Калининграде раскрыли убийство трех женщин, совершенное в 1999 году - РИА Новости, 22.12.2025
В Калининграде раскрыли убийство трех женщин, совершенное в 1999 году
Убийство трех женщин, совершенное в 1999 году, раскрыли в Калининграде, фигуранту на момент преступления был 21 год, сообщает пресс-служба регионального СУСК. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T12:28:00+03:00
2025-12-22T13:26:00+03:00
происшествия
россия
калининград
калининградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063824009_0:163:1280:883_1920x0_80_0_0_79f13fffd3d137383fac7a9cad8b236f.jpg
https://ria.ru/20251128/delo-2058420563.html
https://ria.ru/20250514/ubijstvo-2016853589.html
россия
калининград
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063824009_78:61:1156:870_1920x0_80_0_0_6962944c65fb8ab6a72fdbe71b5194b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, калининград, калининградская область
Происшествия, Россия, Калининград, Калининградская область
В Калининграде раскрыли убийство трех женщин, совершенное в 1999 году

В Калининграде раскрыли убийство трех родственниц в 1999 году

© Фото : Калининградский Следком/TelegramОбвиняемый в убийстве трех женщин в Калининграде в 1999 году
Обвиняемый в убийстве трех женщин в Калининграде в 1999 году - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : Калининградский Следком/Telegram
Обвиняемый в убийстве трех женщин в Калининграде в 1999 году
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЛИНИНГРАД, 22 дек – РИА Новости. Убийство трех женщин, совершенное в 1999 году, раскрыли в Калининграде, фигуранту на момент преступления был 21 год, сообщает пресс-служба регионального СУСК.
По данным СУСК, 26 мая 1999 года в одной из квартир в Калининграде были обнаружены тела 82-летней пенсионерки, ее 51-летней дочери и 21-летней внучки, студентки одного из учебных заведений региона. 51-летняя женщина была связана, на теле обнаружены резаные раны в области шеи. Колото-резаные раны были обнаружены и на теле студентки, пожилая женщина была избита до смерти. Из квартиры была похищена крупная сумма денег в размере 18 тысяч долларов.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Москве раскрыли убийство милиционера и его жены, совершенное в 1999 году
28 ноября, 16:43
Как отмечается, на протяжении длительного времени данное преступление оставалось нераскрытым. Вместе с тем работа по установлению совершившего его лица не прекращалась.
"В результате грамотного, системного и слаженного взаимодействия следователей СУСК России по Калининградской области, оперативников ГУУР МВД России, ЭКЦ МВД России и УУР УМВД России по Калининградской области установлено, что следы, изъятые в 1999 году в ходе осмотра места происшествия в квартире убитых, принадлежат 48-летнему жителю региона, ранее судимому за мошенничество", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного СУСК.
Отмечается, что фигурант, которому на момент совершения преступления был 21 год, учился с убитой студенткой в одном заведении, знал, что ее отец является капитаном дальнего плавания и в квартире девушки может находиться крупная сумма денежных средств. О его причастности к совершению указанного преступления указывают также показания установленных в настоящее время свидетелей и очевидцев.
"Житель региона задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), допрошен, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.
Следствие по уголовному делу продолжается.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
В Кировской области раскрыли убийство студентки-первокурсницы
14 мая, 12:27
 
ПроисшествияРоссияКалининградКалининградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала