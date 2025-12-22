Рейтинг@Mail.ru
Олимпийский чемпион Калинин подписал контракт с ЦСКА
Хоккей
Хоккей
 
18:02 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/kalinin-2063915931.html
Олимпийский чемпион Калинин подписал контракт с ЦСКА
Олимпийский чемпион Калинин подписал контракт с ЦСКА - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Олимпийский чемпион Калинин подписал контракт с ЦСКА
Олимпийский чемпион Сергей Калинин подписал полноценный контракт с московским ЦСКА, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 22.12.2025
2025-12-22T18:02:00+03:00
2025-12-22T18:02:00+03:00
хоккей
спорт
россия
пхенчхан
сергей калинин
цска
авангард
ска (санкт-петербург)
россия
пхенчхан
Олимпийский чемпион Калинин подписал контракт с ЦСКА

Олимпийский чемпион Калинин подписал полноценный контракт с ЦСКА

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Олимпийский чемпион Сергей Калинин подписал полноценный контракт с московским ЦСКА, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА заключил пробный контракт с Калининым 6 декабря, форвард сыграл за клуб три матча и не набрал очков. Полноценное соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.
Калинин выступал за ЦСКА с 2018 по 2020 год и выиграл с клубом Кубок Гагарина в сезоне-2018/19. Также в КХЛ россиянин играл за омский "Авангард", петербургский СКА, челябинский "Трактор", его последним клубом был подмосковный "Витязь", в составе которого он находился с 2024 по 2025 год. Всего на его счету в КХЛ 230 очков (97 голов + 133 передачи) в 714 матчах. Также форвард выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси Девилз" и играл в системе "Торонто Мейпл Лифс". В его активе 19 (10+9) в 121 игре.
В составе сборной России Калинин стал олимпийским чемпионом 2018 года в Пхенчхане и победителем чемпионата мира - 2014.
Московское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче КХЛ
Хоккей
 
