Олимпийский чемпион Калинин подписал контракт с ЦСКА
Олимпийский чемпион Сергей Калинин подписал полноценный контракт с московским ЦСКА, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 22.12.2025
хоккей
спорт
россия
пхенчхан
сергей калинин
цска
авангард
ска (санкт-петербург)
хоккей, сергей калинин, цска, континентальная хоккейная лига (кхл)
