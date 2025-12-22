Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили американский БТР в Харьковской области, заявил Кадыров
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 22.12.2025
ВС России уничтожили американский БТР в Харьковской области, заявил Кадыров
Группа операторов батальона беспилотных систем выявила и уничтожила живую силу ВСУ и американский бронетранспортёр в районе Волчанска Харьковской области
специальная военная операция на украине
россия
волчанск
харьковская область
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
волчанск
харьковская область
россия, волчанск, харьковская область, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Волчанск, Харьковская область, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили американский БТР в Харьковской области, заявил Кадыров

Кадыров: ВС России уничтожили живую силу ВСУ и американский БТР под Волчанском

Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 22 дек — РИА Новости. Группа операторов батальона беспилотных систем выявила и уничтожила живую силу ВСУ и американский бронетранспортёр в районе Волчанска Харьковской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Район города Волчанска… Группа наших операторов БПЛА в ходе аэроразведки установила позиции укрофашистов в частном секторе города. Они оборудовали огневые точки в зданиях. Также был замечен бронетранспортёр американского производства М113, приготовленный для транспортировки личного состава врага. По каждой позиции наши операторы БПЛА отработали FPV-дронами, превращая в груды металла и строительного мусора укрытия фашистов, нанося непоправимый урон их живой силе. Вражеский БТР М113 также был уничтожен", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава республики уточнил, что операция проведена бойцами "Запад-Ахмат" Минобороны РФ совместно с сотрудниками ОМВД России по Курчалоевскому району ЧР под руководством Рустама и Исмаила Агуевых, при взаимодействии с военнослужащими 128-й бригады МО РФ.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Волчанска.
Специальная военная операция на Украине Россия Волчанск Харьковская область Рамзан Кадыров Вооруженные силы Украины Вооруженные силы РФ
 
 
