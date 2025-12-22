Правительство расширит возможности для прохождения диспансеризации в России

https://ria.ru/20251222/kabmin-2063883918.html
Кабмин будет расширять возможности для прохождения диспансеризации в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.12.2025
