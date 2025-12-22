Правительство расширит возможности для прохождения диспансеризации в России

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Кабмин будет расширять возможности для прохождения диспансеризации в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что кабмин также расширит проведение научных исследований для борьбы с хроническими заболеваниями, станет создавать условия для здорового долголетия, включая приобщение к здоровому образу жизни.