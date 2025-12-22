Правительство приняло ряд постановлений о взаимодействии с энергокомпаниями

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ряд постановлений, которые направлены на повышение эффективности и прозрачности взаимодействия между энергокомпаниями, гражданами и организациями, принят правительством России, Ряд постановлений, которые направлены на повышение эффективности и прозрачности взаимодействия между энергокомпаниями, гражданами и организациями, принят правительством России, сообщается на сайте кабмина.

"Принят ряд постановлений правительства, которые направлены на повышение эффективности и прозрачности взаимодействия между энергокомпаниями, гражданами и организациями", - говорится в сообщении.

"На федеральном уровне утверждён базовый стандарт качества обслуживания потребителей электрической энергии и установлена обязанность гарантирующих поставщиков разработать на его основе и утвердить свои собственные, расширенные стандарты качества обслуживания потребителей", - добавляется там.

Отмечается, что всё общение потребителя с гарантирующим поставщиком будет происходить через личный кабинет. Так, через него можно будет уведомить о необходимости замены счётчика, получить информацию о предстоящей проверке или поверке прибора учёта и узнать результаты выполненных работ. А если у потребителя личного кабинета нет, гарантирующий поставщик обязан создать его самостоятельно.

Кроме того, подача заявок для всех потребителей с присоединяемой мощностью до 150 киловатт полностью переводится в цифровой формат. В итоге объём бумажной работы, сроки рассмотрения обращений сократятся. Также будет чётко разграничена ответственность между потребителем, гарантирующим поставщиком и сетевой компанией, чтобы избежать спорных ситуаций.

Помимо этого, теперь при наличии интеллектуальной системы учёта дистанционное возобновление подачи электроэнергии должно будет происходить в срок не позднее одного календарного дня. Также урегулированы вопросы перерасчётов между поставщиками электрической энергии и сетевыми организациями при применении неверных тарифов или изменении фактически потреблённого объёма электроэнергии.