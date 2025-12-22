Глава МИД Бельгии назвал решение Израиля о новых поселениях неприемлемым

"Заявление израильского кабинета безопасности о создании и легализации 19 поселений на Западном берегу представляет собой очередное вопиющее и неприемлемое нарушение международного права. Это демонстративное противодействие решению о двух государствах, которое остаётся наилучшим и единственным вариантом для обеспечения долгосрочной безопасности как палестинцев, так и израильтян", - написал он в соцсети X.