Глава МИД Бельгии назвал решение Израиля о новых поселениях неприемлемым - РИА Новости, 22.12.2025
22:54 22.12.2025
Глава МИД Бельгии назвал решение Израиля о новых поселениях неприемлемым
Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево назвал решение Израиля о создании новых поселений неприемлемым нарушением международного права. РИА Новости, 22.12.2025
Глава МИД Бельгии назвал решение Израиля о новых поселениях неприемлемым

© AP Photo / Virginia MayoМаксим Прево
Максим Прево - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Максим Прево. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево назвал решение Израиля о создании новых поселений неприемлемым нарушением международного права.
"Заявление израильского кабинета безопасности о создании и легализации 19 поселений на Западном берегу представляет собой очередное вопиющее и неприемлемое нарушение международного права. Это демонстративное противодействие решению о двух государствах, которое остаётся наилучшим и единственным вариантом для обеспечения долгосрочной безопасности как палестинцев, так и израильтян", - написал он в соцсети X.
По информации УВКПЧ ООН, с 7 октября 2023 года по 13 ноября 2025 года израильские силы безопасности и поселенцы убили по меньшей мере 1017 палестинцев на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим. Среди жертв был 221 ребенок. Это число не включает палестинцев, умерших в израильских тюрьмах. За тот же период в результате нападений палестинцев, предполагаемых нападений или вооруженных столкновений погибло 59 израильтян.
Работа израильской системы ПВО - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Израиль предупредил США о ракетных учениях Ирана, пишут СМИ
Вчера, 01:59
 
