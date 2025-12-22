Рейтинг@Mail.ru
Израиль атаковал членов "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/izrail-2063872796.html
Израиль атаковал членов "Хезболлы" на юге Ливана
Израиль атаковал членов "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 22.12.2025
Израиль атаковал членов "Хезболлы" на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по нескольким членам шиитского ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T15:49:00+03:00
2025-12-22T15:49:00+03:00
в мире
ливан
израиль
джозеф аун
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975970851_134:36:1094:576_1920x0_80_0_0_7baf4f74c6d15c7a146b1c65909ff123.jpg
https://ria.ru/20251221/iran-2063709190.html
https://ria.ru/20251222/konflikt-1915630213.html
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975970851_152:0:1049:673_1920x0_80_0_0_39691b2bb8fed4b6f0b334c7998eb7c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, джозеф аун, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Джозеф Аун, Хезболла
Израиль атаковал членов "Хезболлы" на юге Ливана

Израиль нанесла удар по членам Хезболлы на юге Ливана

© Армия обороны ИзраиляИзраильские военные на юге Ливана
Израильские военные на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Армия обороны Израиля
Израильские военные на юге Ливана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по нескольким членам шиитского ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в понедельник пресс-служба армии.
"Некоторое время назад силы ЦАХАЛ нанесли удар по нескольким террористам "Хезболлах" в районе Сидона на юге Ливана, - говорится в сообщении армии.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Иран готов к возможным атакам со стороны Израиля и США, заявил глава МИД
21 декабря, 22:11
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно нему, в течение 60 дней с момента прекращения огня ливанская армия должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны были быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от израильской границы. Государство Израиль за это время должен был полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседнего государства, при этом сохраняя за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны движения.
По прошествии этого периода Израиль вывел войска из соседней страны, но сохранил военное присутствие на пяти приграничных позициях в Ливане. Ливанская армия, в свою очередь, также не сумела полностью обеспечить отход "Хезболлах" к северу от Литани и демонтировать инфраструктуру движения.
Канцелярия ливанского президента Джозефа Ауна 19 декабря заявила, третий раунд непрямых переговоров между Ливаном и Израилем запланирован на 7 января.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреЛиванИзраильДжозеф АунХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала