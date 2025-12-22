Израиль предупредил США о ракетных учениях Ирана, пишут СМИ

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.

Иран после ударов сообщал, что намерен восстановить объекты, подвергшиеся ударам, и продолжить развитие ядерной отрасли, в том числе за счет строительства новых атомных электростанций в ИРИ, при этом в Тегеране уточняли, что готовы пойти на шаги по выстраиванию доверия к иранской ядерной отрасли в свете озабоченности Запада по поводу ядерной программы исламской республики.