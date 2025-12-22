Рейтинг@Mail.ru
22.12.2025
01:59 22.12.2025
Израиль предупредил США о ракетных учениях Ирана, пишут СМИ
Израиль предупредил США о ракетных учениях Ирана, пишут СМИ
Израиль предупредил США о ракетных учениях Ирана, пишут СМИ

Работа израильской системы ПВО
Работа израильской системы ПВО
© AP Photo / Ariel Schalit
Работа израильской системы ПВО. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Израильские официальные лица на выходных предупредили администрацию президента США Дональда Трампа, что ракетные учения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана могут быть подготовкой к удару по Израилю, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
По информации издания, начальник израильского генерального штаба генерал-лейтенант Эяль Замир в субботу позвонил главе Центрального командования США Брэду Куперу, сказав, что Израиль обеспокоен ракетными учениями, которые КСИР начал несколько дней назад.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Иран готов к возможным атакам со стороны Израиля и США, заявил глава МИД
21.12.2025, 22:11
Замир сообщил Куперу, что недавние передвижения иранских ракет и другие оперативные действия также могут служить прикрытием для внезапного удара со стороны Тегерана. Глава израильского генштаба призвал вооружённые силы США и Израиля к тесной координации по подготовке оборонительных мер.
В воскресенье Купер посетил Тель-Авив и провёл встречу с Замиром и высшим руководством армии Израиля, на которой обсуждалась сложившаяся ситуация, добавил Axios.
Ранее телеканал NBC сообщал, что Израиль готовится проинформировать Трампа о вариантах потенциального повторного нападения на Иран.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Президент США Дональд Трамп
СМИ: Израиль проинформирует Трампа о вариантах возможного нападения на Иран
20 декабря, 18:14
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, подчеркнув, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он добавил, что Израиль и исламская республика договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Иран после ударов сообщал, что намерен восстановить объекты, подвергшиеся ударам, и продолжить развитие ядерной отрасли, в том числе за счет строительства новых атомных электростанций в ИРИ, при этом в Тегеране уточняли, что готовы пойти на шаги по выстраиванию доверия к иранской ядерной отрасли в свете озабоченности Запада по поводу ядерной программы исламской республики.
Флаги России и Ирана
Россия готова поддержать усилия Ирана по преодолению кризиса, заявил Лавров
15 декабря, 21:55
 
