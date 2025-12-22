Израиль предупредил США о ракетных учениях Ирана, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Израильские официальные лица на выходных предупредили администрацию президента США Дональда Трампа, что ракетные учения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана могут быть подготовкой к удару по Израилю, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
Замир сообщил Куперу, что недавние передвижения иранских ракет и другие оперативные действия также могут служить прикрытием для внезапного удара со стороны Тегерана. Глава израильского генштаба призвал вооружённые силы США и Израиля к тесной координации по подготовке оборонительных мер.
В воскресенье Купер посетил Тель-Авив и провёл встречу с Замиром и высшим руководством армии Израиля, на которой обсуждалась сложившаяся ситуация, добавил Axios.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, подчеркнув, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он добавил, что Израиль и исламская республика договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Иран после ударов сообщал, что намерен восстановить объекты, подвергшиеся ударам, и продолжить развитие ядерной отрасли, в том числе за счет строительства новых атомных электростанций в ИРИ, при этом в Тегеране уточняли, что готовы пойти на шаги по выстраиванию доверия к иранской ядерной отрасли в свете озабоченности Запада по поводу ядерной программы исламской республики.