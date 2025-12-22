https://ria.ru/20251222/izhevsk-2063909949.html
В Ижевске проверят ресторан, где мальчик травмировал голову
В Ижевске проверят ресторан, где мальчик травмировал голову - РИА Новости, 22.12.2025
В Ижевске проверят ресторан, где мальчик травмировал голову
22.12.2025
россия
ижевск
В Ижевске проверят ресторан, где мальчик травмировал голову
УФА, 22 дек – РИА Новости.
Следственные органы Удмуртии организовали проверку после сообщений в СМИ о ресторане быстрого питания в Ижевске, где в игровой комнате ребенок получил травму головы, сообщает
СУСК РФ по региону.
Ранее в соцсетях распространилось видео, снятое родителями ребенка после происшествия. На одних кадрах они показали железный штырь, о который ударился ребенок. На следующих кадрах пострадавшему мальчику оказывают помощь.
СК
начал проверку по статье 238 УК РФ
"Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
"По данным проверки, 21 декабря 7-летний ребенок, находясь в детской комнате ресторана быстрого питания, ударился головой о металлический шуруп и получил травму головы. Ребенку оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.