Железный штырь в детской комнате, о который ударился ребенок в Ижевске

Железный штырь в детской комнате, о который ударился ребенок в Ижевске

В Ижевске проверят ресторан, где мальчик травмировал голову

УФА, 22 дек – РИА Новости. Следственные органы Удмуртии организовали проверку после сообщений в СМИ о ресторане быстрого питания в Ижевске, где в игровой комнате ребенок получил травму головы, Следственные органы Удмуртии организовали проверку после сообщений в СМИ о ресторане быстрого питания в Ижевске, где в игровой комнате ребенок получил травму головы, сообщает СУСК РФ по региону.

Ранее в соцсетях распространилось видео, снятое родителями ребенка после происшествия. На одних кадрах они показали железный штырь, о который ударился ребенок. На следующих кадрах пострадавшему мальчику оказывают помощь.

СК начал проверку по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"По данным проверки, 21 декабря 7-летний ребенок, находясь в детской комнате ресторана быстрого питания, ударился головой о металлический шуруп и получил травму головы. Ребенку оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.