В Mediascope рассказали, сколько россиян посмотрели "Итоги года" с Путиным
14:07 22.12.2025 (обновлено: 14:51 22.12.2025)
В Mediascope рассказали, сколько россиян посмотрели "Итоги года" с Путиным
В Mediascope рассказали, сколько россиян посмотрели "Итоги года" с Путиным
Совмещенные прямую линию и итоговую пресс-конференцию президента России Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов посмотрели более 16,3 миллиона россиян, РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T14:07:00+03:00
2025-12-22T14:51:00+03:00
2025
Новости
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
В Mediascope рассказали, сколько россиян посмотрели "Итоги года" с Путиным

Mediascope: "Итоги года с Владимиром Путиным" посмотрели более 16,3 млн россиян

Президент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Совмещенные прямую линию и итоговую пресс-конференцию президента России Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов посмотрели более 16,3 миллиона россиян, следует из данных, предоставленных компанией Mediascope.
Рейтинг трансляции (среднее количество человек, смотревших телепрограмму) на всех каналах составил 11,9% россиян, а доля (количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории) - 62,8%.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Западные СМИ отметили важность заявлений Путина на "Итогах года"
19 декабря, 20:46
Всего программу на телевидении транслировали 10 каналов. По данным Mediascope, больше всего зрителей посмотрело трансляцию на телеканале "Россия 1" - более 5,2 миллиона человек (доля аудитории- 20,1%, рейтинг составил 3,8%) На Первом канале аудитория составила 4 миллиона, доля -15,7%, рейтинг - 3,0%.
Данные по прямой трансляции приведены за 19 декабря 2025 года по всей России по россиянам старше 4 лет, включая домашний и дачный просмотр.
Путин 19 декабря провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут. Президент ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Путин дал поручения в сфере национальной политики
Вчера, 10:47
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
