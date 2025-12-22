В Mediascope рассказали, сколько россиян посмотрели "Итоги года" с Путиным

Рейтинг трансляции (среднее количество человек, смотревших телепрограмму) на всех каналах составил 11,9% россиян, а доля (количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории) - 62,8%.

Всего программу на телевидении транслировали 10 каналов. По данным Mediascope, больше всего зрителей посмотрело трансляцию на телеканале "Россия 1" - более 5,2 миллиона человек (доля аудитории- 20,1%, рейтинг составил 3,8%) На Первом канале аудитория составила 4 миллиона, доля -15,7%, рейтинг - 3,0%.