Прокуратура Милана попросила закрыть дело о БПЛА над ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 22.12.2025
14:33 22.12.2025
Прокуратура Милана попросила закрыть дело о БПЛА над ЕС, пишут СМИ
в мире
милан
россия
еврокомиссия
amazon
в мире, милан, россия, еврокомиссия, amazon
В мире, Милан, Россия, Еврокомиссия, Amazon
Прокуратура Милана попросила закрыть дело о БПЛА над ЕС, пишут СМИ

Беспилотник. Архивное фото
РИМ, 22 дек – РИА Новости. Прокуратура Милана просит суд закрыть дело о беспилотниках над исследовательским центром Еврокомиссии: следствие пришло к заключению, что пролета дронов, в котором итальянские СМИ обвиняли Россию, не было, пишет итальянская газета Corriere della Sera.
В конце марта прокуратура Милана возбудила дело по подозрению в политическом или военном шпионаже в связи с несколькими случаями пролета неопознанных дронов над научным центром Еврокомиссии (Joint Research Centre), который среди прочего занимается ядерными исследованиями и кибербезопасностью. Итальянские газеты со ссылкой на экспертов писали, что БПЛА якобы может быть связан с Россией.
"Это был не российский беспилотник, и, самое главное, это был даже не беспилотник, который система безопасности соседнего Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии в Испре (Варезе) "зафиксировала" девять раз в период с 20 марта по 14 апреля и тринадцать раз в период с 16 апреля по 27 мая", - пишет Corriere.
По сообщению издания, за беспилотник была принята серия ложных сигналов, заставивших среагировать систему. Они определялись совпадением (до сих пор неизвестных) собственных помех системы безопасности и нестабильной работой усилителя сигнала GSM, купленного на Amazon из-за плохого приема телефонного сигнала местными жителями.
В публикации уточняется, что после выявления источника помех прокуратура пришла к выводу об отсутствии состава преступления и обратилась к судье предварительного следствия с ходатайством о прекращении расследования, которое велось в отношении неустановленных лиц также по статьям о создании преступного сообщества с террористическими или подрывными целями и посягательстве на безопасность транспорта.
По данным Corriere della Sera, используемая в научном центре система противодронной защиты требует регулярной перезагрузки и не предназначена для непрерывной работы. В противном случае "это может привести к "неточному декодированию, которое может вызвать неправильную классификацию принимаемых сигналов", приводит газета заявление разработчика.
