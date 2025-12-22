Прокуратура Милана попросила закрыть дело о БПЛА над ЕС, пишут СМИ

РИМ, 22 дек – РИА Новости. Прокуратура Милана просит суд закрыть дело о беспилотниках над исследовательским центром Еврокомиссии: следствие пришло к заключению, что пролета дронов, в котором итальянские СМИ обвиняли Россию, не было, Прокуратура Милана просит суд закрыть дело о беспилотниках над исследовательским центром Еврокомиссии: следствие пришло к заключению, что пролета дронов, в котором итальянские СМИ обвиняли Россию, не было, пишет итальянская газета Corriere della Sera.

В конце марта прокуратура Милана возбудила дело по подозрению в политическом или военном шпионаже в связи с несколькими случаями пролета неопознанных дронов над научным центром Еврокомиссии (Joint Research Centre), который среди прочего занимается ядерными исследованиями и кибербезопасностью. Итальянские газеты со ссылкой на экспертов писали, что БПЛА якобы может быть связан с Россией

"Это был не российский беспилотник, и, самое главное, это был даже не беспилотник, который система безопасности соседнего Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии в Испре (Варезе) "зафиксировала" девять раз в период с 20 марта по 14 апреля и тринадцать раз в период с 16 апреля по 27 мая", - пишет Corriere.

По сообщению издания, за беспилотник была принята серия ложных сигналов, заставивших среагировать систему. Они определялись совпадением (до сих пор неизвестных) собственных помех системы безопасности и нестабильной работой усилителя сигнала GSM, купленного на Amazon из-за плохого приема телефонного сигнала местными жителями.

В публикации уточняется, что после выявления источника помех прокуратура пришла к выводу об отсутствии состава преступления и обратилась к судье предварительного следствия с ходатайством о прекращении расследования, которое велось в отношении неустановленных лиц также по статьям о создании преступного сообщества с террористическими или подрывными целями и посягательстве на безопасность транспорта.