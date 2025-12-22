РИА Новости подсчитало потери экспортеров Испании от антироссийских санкций

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Испания с началом санкционной политики Евросоюза потеряла почти 70% своего экспорта в Россию, а ежемесячные доходы в связи с этим снизились втрое, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, куда входит Испания, принял 19 пакетов санкций.