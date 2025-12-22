Рейтинг@Mail.ru
РИА Новости подсчитало потери экспортеров Испании от антироссийских санкций - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:05 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/ispanija-2063726345.html
РИА Новости подсчитало потери экспортеров Испании от антироссийских санкций
РИА Новости подсчитало потери экспортеров Испании от антироссийских санкций - РИА Новости, 22.12.2025
РИА Новости подсчитало потери экспортеров Испании от антироссийских санкций
Испания с началом санкционной политики Евросоюза потеряла почти 70% своего экспорта в Россию, а ежемесячные доходы в связи с этим снизились втрое, подсчитало... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T04:05:00+03:00
2025-12-22T04:05:00+03:00
испания
россия
москва
евростат
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151786/14/1517861431_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_ad419570a8f5e01870ba638097e1b8a8.jpg
https://ria.ru/20251221/ispanija-2063595871.html
https://ria.ru/20251217/germanija-2062526904.html
испания
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151786/14/1517861431_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_1a24f8a68a4b0393a8cc90148b0ca09f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
испания, россия, москва, евростат, евросоюз, в мире
Испания, Россия, Москва, Евростат, Евросоюз, В мире
РИА Новости подсчитало потери экспортеров Испании от антироссийских санкций

РИА Новости: Испания потеряла почти 70 процентов экспорта в Россию

© Depositphotos.com / SOMATUSCANIМадрид, Испания
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Depositphotos.com / SOMATUSCANI
Мадрид, Испания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Испания с началом санкционной политики Евросоюза потеряла почти 70% своего экспорта в Россию, а ежемесячные доходы в связи с этим снизились втрое, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, в январе-октябре текущего года поставки товаров и услуг на российский рынок принесли испанским экспортерам 628,2 миллиона евро против 1,9 миллиарда за аналогичный период 2021 года. Таким образом, санкции ЕС лишили Испании 67% экспорта в нашу страну.
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Испания наращивает военную помощь Украине, заявил посол Клименко
Вчера, 06:09
При этом если четыре года назад торговля с Москвой ежемесячно приносила Мадриду в среднем 187,8 миллиона евро, то в 2025 году доход уже втрое меньше - 62,8 миллиона.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, куда входит Испания, принял 19 пакетов санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Подсчитаны потери Германии от санкций против России
17 декабря, 05:03
 
ИспанияРоссияМоскваЕвростатЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала