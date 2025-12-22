Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвала ориентир для оживления ипотеки в России - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:42 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/ipoteka-2063722955.html
Эксперт назвала ориентир для оживления ипотеки в России
Эксперт назвала ориентир для оживления ипотеки в России - РИА Новости, 22.12.2025
Эксперт назвала ориентир для оживления ипотеки в России
Ориентиром для оживления ипотечного рынка в России станет снижение кредитных ставок до 11-12%, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T02:42:00+03:00
2025-12-22T02:42:00+03:00
экономика
россия
эксперт ра
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39683/17/396831748_0:0:413:232_1920x0_80_0_0_9728bfeba80627da905150f03a9057f0.jpg
https://ria.ru/20251220/rossija-2063478226.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39683/17/396831748_49:0:358:232_1920x0_80_0_0_227c2befef78ef466ba78e6cef0aaf25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, эксперт ра
Экономика, Россия, Эксперт РА
Эксперт назвала ориентир для оживления ипотеки в России

РИА Новости: рынок ипотеки в России оживет при ставках 11-12 процентов

© РИА НовостиИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости
Ипотека. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ориентиром для оживления ипотечного рынка в России станет снижение кредитных ставок до 11-12%, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"Ориентиром для того, когда рынок ипотеки серьезно оживится, будет снижение ипотечных ставок приблизительно до уровня в 11-12%. При сценарии плавного снижения ставок объем новых выдач, по нашей оценке, может вырасти примерно в 1,5 раза по сравнению с уровнем текущего года", - отмечает она.
Сейчас, по словам Чекуровой, рыночная ипотека находится на заградительных уровнях. В текущем году около 80% новых ипотечных кредитов выдается по льготным программам, поскольку рыночные ставки остаются крайне высокими, даже несмотря на начавшийся тренд на снижение, констатирует она.
Рубли - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В России средний размер ипотеки достиг рекорда в ноябре
20 декабря, 09:58
 
ЭкономикаРоссияЭксперт РА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала