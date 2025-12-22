Инцидент с электричкой внес изменения в расписание МЦД

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Инцидент с электричкой внес изменения в расписание, интервал в движении поездов на четвёртой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) сохранен, сообщили РИА Новости в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
По предварительной информации, утром по причине обрыва контактной сети произошло возгорание четвертого вагона поезда 6891 на станции "Электрогорск" в Подмосковье, пассажиры эвакуированы, сообщала Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
"В одном из электропоездов дальнего пригорода на ст. Электрогорск произошло нарушение в работе крышевого оборудования с последующим задымлением, информация о возгорании состава не соответствует действительности. Пассажирам ничего не угрожало. Задымление было оперативно устранено. В связи с этим на Горьковском направлении внесены оперативные изменения в расписание нескольких поездов дальнего пригорода. Движение на D4 осуществляется с установленным интервалом", — говорится в сообщении.
Ранее Московская железная дорога (МЖД) сообщила, что нагрев и искрение крышевого оборудования вагона электропоезда на станции Электрогорск произошли из-за короткого замыкания и падения контактного провода на крышу вагона. Локомотивная бригада оперативно ликвидировала искрение. Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.
