Инцидент с электричкой внес изменения в расписание МЦД

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Инцидент с электричкой внес изменения в расписание, интервал в движении поездов на четвёртой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) сохранен, сообщили РИА Новости в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Ранее Московская железная дорога (МЖД) сообщила, что нагрев и искрение крышевого оборудования вагона электропоезда на станции Электрогорск произошли из-за короткого замыкания и падения контактного провода на крышу вагона. Локомотивная бригада оперативно ликвидировала искрение. Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.