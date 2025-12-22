https://ria.ru/20251222/indonezija-2063730143.html
В Индонезии заявили о глубоком недовольстве неоколониализмом
В Индонезии заявили о глубоком недовольстве неоколониализмом - РИА Новости, 22.12.2025
В Индонезии заявили о глубоком недовольстве неоколониализмом
Неприятие неоколониализма глубоко укоренено в политике Индонезии, заявил в интервью РИА Новости глава управления по международным связям и внешней политике... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T05:48:00+03:00
2025-12-22T05:48:00+03:00
2025-12-22T05:48:00+03:00
в мире
индонезия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152521/19/1525211932_3:0:3989:2242_1920x0_80_0_0_0e3a95463684315496feed7c40533167.jpg
https://ria.ru/20251222/indonezija-2063725214.html
индонезия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152521/19/1525211932_501:0:3490:2242_1920x0_80_0_0_3a8323964544005c83014ad3a1a3645c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, россия
В мире, Индонезия, Россия
В Индонезии заявили о глубоком недовольстве неоколониализмом
РИА Новости: Нгабалин заявил о глубоком неприятии в Индонезии