В Индонезии прокомментировали реакцию на давление со стороны США
22.12.2025
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Индонезия не склонна поддаваться давлению со стороны других стран, включая США, заявил в интервью РИА Новости глава управления по международным связям и внешней политике индонезийской партии "Голкар" Али Мохтар Нгабалин.
В этом году делегация партии "Голкар" посетила Россию
"Начиная с эпохи (первого президента - ред.) Сукарно, Индонезия
последовательно придерживается принципов независимой и активной внешней политики. Мы выстраиваем хорошие отношения со всеми странами, включая Соединённые Штаты, но всегда исходя из национальных интересов. Именно поэтому Индонезия не склонна поддаваться давлению со стороны каких-либо держав", - сообщил собеседник агентства, комментируя реакцию Индонезии на давление со стороны США
Парламентарий добавил, что сила Индонезии - в осознании себя суверенным государством и в последовательности правительства и парламента в защите этих принципов.