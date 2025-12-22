В Индонезии прокомментировали реакцию на давление со стороны США

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Индонезия не склонна поддаваться давлению со стороны других стран, включая США, заявил в интервью РИА Новости глава управления по международным связям и внешней политике индонезийской партии "Голкар" Али Мохтар Нгабалин.

Парламентарий добавил, что сила Индонезии - в осознании себя суверенным государством и в последовательности правительства и парламента в защите этих принципов.