В Индонезии прокомментировали реакцию на давление со стороны США - РИА Новости, 22.12.2025
03:40 22.12.2025
В Индонезии прокомментировали реакцию на давление со стороны США
В Индонезии прокомментировали реакцию на давление со стороны США - РИА Новости, 22.12.2025
В Индонезии прокомментировали реакцию на давление со стороны США
Индонезия не склонна поддаваться давлению со стороны других стран, включая США, заявил в интервью РИА Новости глава управления по международным связям и внешней РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T03:40:00+03:00
2025-12-22T03:40:00+03:00
в мире
индонезия
сша
россия
индонезия
сша
россия
в мире, индонезия, сша, россия
В мире, Индонезия, США, Россия
В Индонезии прокомментировали реакцию на давление со стороны США

Вид на город Джакарта
Вид на город Джакарта. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Индонезия не склонна поддаваться давлению со стороны других стран, включая США, заявил в интервью РИА Новости глава управления по международным связям и внешней политике индонезийской партии "Голкар" Али Мохтар Нгабалин.
В этом году делегация партии "Голкар" посетила Россию.
"Начиная с эпохи (первого президента - ред.) Сукарно, Индонезия последовательно придерживается принципов независимой и активной внешней политики. Мы выстраиваем хорошие отношения со всеми странами, включая Соединённые Штаты, но всегда исходя из национальных интересов. Именно поэтому Индонезия не склонна поддаваться давлению со стороны каких-либо держав", - сообщил собеседник агентства, комментируя реакцию Индонезии на давление со стороны США.
Парламентарий добавил, что сила Индонезии - в осознании себя суверенным государством и в последовательности правительства и парламента в защите этих принципов.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Индонезийский политик оценил реальную Россию
Вчера, 07:52
 
