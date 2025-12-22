Индонезия может вывести отношения с Россией на иной уровень, заявил политик

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Индонезия могла бы вывести отношения с Россией на новый уровень, заявил в интервью РИА Новости глава управления по международным связям и внешней политике индонезийской партии "Голкар" Али Мохтар Нгабалин.

Он добавил, что Россия и Индонезия могут активизировать торговлю и инвестиции, расширить образовательные и научно-исследовательские программы, а также развивать диалог в сфере обороны.