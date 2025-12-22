Рейтинг@Mail.ru
22.12.2025
02:31 22.12.2025
Индонезия может вывести отношения с Россией на иной уровень, заявил политик
Индонезия может вывести отношения с Россией на иной уровень, заявил политик - РИА Новости, 22.12.2025
Индонезия может вывести отношения с Россией на иной уровень, заявил политик
Индонезия могла бы вывести отношения с Россией на новый уровень, заявил в интервью РИА Новости глава управления по международным связям и внешней политике... РИА Новости, 22.12.2025
Индонезия может вывести отношения с Россией на иной уровень, заявил политик

РИА Новости: Нгабалин считает, что отношения России и Индонезии можно улучшить

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Индонезия могла бы вывести отношения с Россией на новый уровень, заявил в интервью РИА Новости глава управления по международным связям и внешней политике индонезийской партии "Голкар" Али Мохтар Нгабалин.
Делегация партии "Голкар" посетила Россию ранее в этом году. По словам Нгабалина, эта поездка произвела на него "сильное и глубокое впечатление".
"Сотрудничество между Индонезией и Россией уже сегодня успешно развивается во многих сферах - экономике, образовании, культуре и контактах между людьми. При этом потенциал для дальнейшего расширения остается весьма значительным… Основа взаимного доверия между нашими народами достаточно прочна, чтобы вывести партнерство на новый уровень", - отметил политик в беседе с агентством.
Он добавил, что Россия и Индонезия могут активизировать торговлю и инвестиции, расширить образовательные и научно-исследовательские программы, а также развивать диалог в сфере обороны.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Путин рассказал о перспективах договора между ЕАЭС и Индонезией
Вчера, 19:27
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
