https://ria.ru/20251222/indonezija-2063722539.html
Индонезия может вывести отношения с Россией на иной уровень, заявил политик
Индонезия может вывести отношения с Россией на иной уровень, заявил политик - РИА Новости, 22.12.2025
Индонезия может вывести отношения с Россией на иной уровень, заявил политик
Индонезия могла бы вывести отношения с Россией на новый уровень, заявил в интервью РИА Новости глава управления по международным связям и внешней политике... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T02:31:00+03:00
2025-12-22T02:31:00+03:00
2025-12-22T02:31:00+03:00
в мире
россия
индонезия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152521/19/1525211932_3:0:3989:2242_1920x0_80_0_0_0e3a95463684315496feed7c40533167.jpg
https://ria.ru/20251221/putin-2063684579.html
россия
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152521/19/1525211932_501:0:3490:2242_1920x0_80_0_0_3a8323964544005c83014ad3a1a3645c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, индонезия
В мире, Россия, Индонезия
Индонезия может вывести отношения с Россией на иной уровень, заявил политик
РИА Новости: Нгабалин считает, что отношения России и Индонезии можно улучшить
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Индонезия могла бы вывести отношения с Россией на новый уровень, заявил в интервью РИА Новости глава управления по международным связям и внешней политике индонезийской партии "Голкар" Али Мохтар Нгабалин.
Делегация партии "Голкар" посетила Россию
ранее в этом году. По словам Нгабалина, эта поездка произвела на него "сильное и глубокое впечатление".
"Сотрудничество между Индонезией
и Россией уже сегодня успешно развивается во многих сферах - экономике, образовании, культуре и контактах между людьми. При этом потенциал для дальнейшего расширения остается весьма значительным… Основа взаимного доверия между нашими народами достаточно прочна, чтобы вывести партнерство на новый уровень", - отметил политик в беседе с агентством.
Он добавил, что Россия и Индонезия могут активизировать торговлю и инвестиции, расширить образовательные и научно-исследовательские программы, а также развивать диалог в сфере обороны.