Индия может помочь России с дефицитом трудовых ресурсов, заявил Титов
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Сотрудничество с Индией могло бы решить проблему недостатка трудовых мигрантов в России, заявил РИА Новости спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"Индия могла бы помочь России
с дефицитом трудовых ресурсов. Тот же Дубай
был построен в основном индийскими рабочими, архитекторами, девелоперами", — сказал он.
Титов
также указал на растущий интерес к мигрантам именно из этой страны: если в 2022 году им выдали восемь тысяч разрешений, в 2023-м — 14, в 2024 году — уже 36. На этот год для визовых стран выделили квоту на почти 235 тысяч человек, около 72 из которых зарезервировали для Индии
.
"Сколько будет по факту, пока неизвестно, но ожидается, что никак не меньше 40 тысяч", — подчеркнул спецпредставитель президента.
По его словам, приход именно таких специалистов очень важен для российской экономики. Кроме того, для самой Индии трудовая миграция — мощный источник валютных поступлений: за 2024 год она получила 129 миллиардов долларов переводов, отметил он.