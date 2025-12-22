Индия может помочь России с дефицитом трудовых ресурсов, заявил Титов

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Сотрудничество с Индией могло бы решить проблему недостатка трудовых мигрантов в России, заявил РИА Новости спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

"Индия могла бы помочь России с дефицитом трудовых ресурсов. Тот же Дубай был построен в основном индийскими рабочими, архитекторами, девелоперами", — сказал он.

Титов также указал на растущий интерес к мигрантам именно из этой страны: если в 2022 году им выдали восемь тысяч разрешений, в 2023-м — 14, в 2024 году — уже 36. На этот год для визовых стран выделили квоту на почти 235 тысяч человек, около 72 из которых зарезервировали для Индии

"Сколько будет по факту, пока неизвестно, но ожидается, что никак не меньше 40 тысяч", — подчеркнул спецпредставитель президента.