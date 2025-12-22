Рейтинг@Mail.ru
Хватит всем. Россиян обеспечили любимым деликатесом - РИА Новости, 22.12.2025
08:00 22.12.2025 (обновлено: 10:34 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/ikra-2062153048.html
Хватит всем. Россиян обеспечили любимым деликатесом
Хватит всем. Россиян обеспечили любимым деликатесом
Хватит всем. Россиян обеспечили любимым деликатесом
Лососевая путина в 2025 году оказалась значительно лучше прошлогодней, дефицита икры и красной рыбы точно не будет. С ценами же не все так просто. Как обстоят... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T08:00:00+03:00
2025-12-22T10:34:00+03:00
красная икра
лосось
продовольствие
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982710322_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18fed3902d93f3c7fea1a0f90311bbb4.jpg
https://ria.ru/20241116/ikra-1983946564.html
https://ria.ru/20251214/nabor-2061912151.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982710322_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_1eefb25c7a9269befc9a7f60d3255d1f.jpg
1920
1920
true
красная икра, лосось, продовольствие
Красная икра, лосось, Продовольствие

Хватит всем. Россиян обеспечили любимым деликатесом

© iStock.com / NataliPopovaБлины с красной икрой
Блины с красной икрой - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© iStock.com / NataliPopova
Блины с красной икрой. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Надежда Сарапина. Лососевая путина в 2025 году оказалась значительно лучше прошлогодней, дефицита икры и красной рыбы точно не будет. С ценами же не все так просто. Как обстоят дела с деликатесами к новогоднему столу, разбиралось РИА Новости.

Дела пошли на лад

По данным Росрыболовства, российские рыбаки добыли 335,5 тысячи тонн тихоокеанского лосося — год назад было на 100 тысяч меньше. В лидерах по вылову Камчатка и Хабаровский край.
"В январе-октябре объем производства лососевой икры составил 11,2 тысячи тонн, что на 27% больше показателя за тот же период 2024 года (8,8 тысячи тонн). Итоговые данные поступят позже", — уточнили в пресс-службе ведомства.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРыбные стейки
Рыбные стейки - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Рыбные стейки
Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков предсказывал прибавку в 35%. Вице-премьер Дмитрий Патрушев также обещал обеспечить потребителей деликатесом в новогодние праздники и допустил, что на фоне хорошего улова цены на икру и красную рыбу снизятся.
И действительно, в октябре впервые за год цена икры опустилась — до 9,4 тысячи рублей за килограмм. "Несмотря на существенное увеличение логистических расходов, включая доставку и хранение, икра не подорожала, а некоторые позиции даже подешевели", — подтверждает соучредитель интернет-магазина Hot Fish Алексей Горячев. При этом качество продукта заметно выросло, добавляет он.

Цифры не врут

Прошлогодняя лососевая путина в России была самой неудачной за 20 лет: выловили всего 235 тысяч тонн. Это привело к резкому подорожанию красной икры. С апреля по конец декабря — от 5,9 до 9,5 тысячи рублей, по данным Росстата.
Тарталетки с красной икрой - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Икорный просчет. Почему россияне могут остаться без новогоднего деликатеса
16 ноября 2024, 08:00
Охлажденная и мороженая рыба лососевых пород тоже прибавила, хотя и не так много — порядка 20%.
"В ходе лососевой путины и после ее окончания резких скачков цен не зафиксировано. При этом оптовые у производителей ниже розничных в 1,5-2,5 раза", — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Росрыболовства.
Впрочем, рост заметили и оптовики. "Больше всего с прошлого года подорожала горбуша: с 180-200 до 360-400 рублей. На прочий дальневосточный лосось цены кардинально не менялись", — отмечает руководитель отдела закупок ООО "ПТК Экор-Фиш" Рамиля Алякина.
Икра по-прежнему недешевая. "Килограмм в опте в зависимости от качества и вида рыбы — от пяти тысяч (за нерку и форель) до 7,5 тысячи (за кету и кижуч). Горбуша — порядка шести тысяч. Многие производители стали делать икру солено-мороженой, это увеличивает срок годности, так что до сих пор встречаются прошлогодние партии", — уточняет она.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПродажа красной икры на "Рынке на Ленинском" в Москве
Продажа красной икры на Рынке на Ленинском в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Продажа красной икры на "Рынке на Ленинском" в Москве

Законы рынка

На цены влияют затраты на оплату труда рыбаков, переработку, хранение и транспортировку, потребительский спрос, а также ключевая ставка, перечисляют в Росрыболовстве.
Улов в этом году действительно неплохой, говорит президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов. "Бывает и за 600 тысяч тонн, как в 2023 году, но это скорее аномальные всплески. В среднем они уравниваются "нерыбными" годами, как в 2024-м, так что цены, естественно, плавают", — объясняет он.
Есть и другие нюансы. "В 2018-м добыли в 2,5 раза больше горбуши, чем в предыдущем, — цена снизилась в два раза. В прошлом году — самый низкий улов лососевых за четверть века — цена выросла в 2,5 раза. Ежегодные уловы кеты в течение минувших десяти лет сократились в 2,2 раза, цены за десять лет выросли в 2,5 раза. Цены на нерку значительный период времени удерживались на одном уровне, но начиная с 2024-го происходит накопительный эффект базовой продовольственной инфляции", — рассказывал на парламентских слушаниях в Совфеде президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
РИА Новости подсчитало стоимость новогоднего стола
14 декабря, 05:35
В себестоимость рыбной продукции закладываются еще и проблемы отрасли в целом, добавляет Мартынов. Финансовое положение накалено до предела: закредитованность рыбохозяйственного комплекса в стране превышает триллион рублей. Плюс новые условия пользования рыболовными участками, обязывающие перезаключить действующие соглашения к 1 июня 2026-го. "По нашим оценкам, это обойдется в 200 миллиардов рублей. Кроме того, методика расчета опирается на средний улов за последние четыре года, без учета чередования годов высокого и низкого улова, а также трудностей прогнозирования популяции дикой рыбы", — подчеркивает он.
Наконец, индексация ставок сбора за пользование водными биоресурсами привязана к базовой продовольственной инфляции, напоминает Зверев. А потому вместе с ценами на продукты растет и налоговая нагрузка рыбопромышленников.
Накопленный багаж трудностей подталкивает цены вверх. Впрочем, не последнюю роль в этом играют и ретейлеры, стремящиеся максимизировать прибыль, уточняет Мартынов. Ну и, конечно, перед праздниками всегда возникает ажиотажный спрос.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкИкра форели
Икра форели - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Икра форели
 
Красная икралососьПродовольствие
 
 
