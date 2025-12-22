Хватит всем. Россиян обеспечили любимым деликатесом

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Надежда Сарапина. Лососевая путина в 2025 году оказалась значительно лучше прошлогодней, дефицита икры и красной рыбы точно не будет. С ценами же не все так просто. Как обстоят дела с деликатесами к новогоднему столу, разбиралось РИА Новости.
Дела пошли на лад
По данным Росрыболовства, российские рыбаки добыли 335,5 тысячи тонн тихоокеанского лосося — год назад было на 100 тысяч меньше. В лидерах по вылову Камчатка и Хабаровский край.
"В январе-октябре объем производства лососевой икры составил 11,2 тысячи тонн, что на 27% больше показателя за тот же период 2024 года (8,8 тысячи тонн). Итоговые данные поступят позже", — уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков предсказывал прибавку в 35%. Вице-премьер Дмитрий Патрушев также обещал обеспечить потребителей деликатесом в новогодние праздники и допустил, что на фоне хорошего улова цены на икру и красную рыбу снизятся.
И действительно, в октябре впервые за год цена икры опустилась — до 9,4 тысячи рублей за килограмм. "Несмотря на существенное увеличение логистических расходов, включая доставку и хранение, икра не подорожала, а некоторые позиции даже подешевели", — подтверждает соучредитель интернет-магазина Hot Fish Алексей Горячев. При этом качество продукта заметно выросло, добавляет он.
Цифры не врут
Прошлогодняя лососевая путина в России была самой неудачной за 20 лет: выловили всего 235 тысяч тонн. Это привело к резкому подорожанию красной икры. С апреля по конец декабря — от 5,9 до 9,5 тысячи рублей, по данным Росстата.
Икорный просчет. Почему россияне могут остаться без новогоднего деликатеса
16 ноября 2024, 08:00
Охлажденная и мороженая рыба лососевых пород тоже прибавила, хотя и не так много — порядка 20%.
"В ходе лососевой путины и после ее окончания резких скачков цен не зафиксировано. При этом оптовые у производителей ниже розничных в 1,5-2,5 раза", — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Росрыболовства.
Впрочем, рост заметили и оптовики. "Больше всего с прошлого года подорожала горбуша: с 180-200 до 360-400 рублей. На прочий дальневосточный лосось цены кардинально не менялись", — отмечает руководитель отдела закупок ООО "ПТК Экор-Фиш" Рамиля Алякина.
Икра по-прежнему недешевая. "Килограмм в опте в зависимости от качества и вида рыбы — от пяти тысяч (за нерку и форель) до 7,5 тысячи (за кету и кижуч). Горбуша — порядка шести тысяч. Многие производители стали делать икру солено-мороженой, это увеличивает срок годности, так что до сих пор встречаются прошлогодние партии", — уточняет она.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПродажа красной икры на "Рынке на Ленинском" в Москве
Продажа красной икры на "Рынке на Ленинском" в Москве
Законы рынка
На цены влияют затраты на оплату труда рыбаков, переработку, хранение и транспортировку, потребительский спрос, а также ключевая ставка, перечисляют в Росрыболовстве.
Улов в этом году действительно неплохой, говорит президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов. "Бывает и за 600 тысяч тонн, как в 2023 году, но это скорее аномальные всплески. В среднем они уравниваются "нерыбными" годами, как в 2024-м, так что цены, естественно, плавают", — объясняет он.
Есть и другие нюансы. "В 2018-м добыли в 2,5 раза больше горбуши, чем в предыдущем, — цена снизилась в два раза. В прошлом году — самый низкий улов лососевых за четверть века — цена выросла в 2,5 раза. Ежегодные уловы кеты в течение минувших десяти лет сократились в 2,2 раза, цены за десять лет выросли в 2,5 раза. Цены на нерку значительный период времени удерживались на одном уровне, но начиная с 2024-го происходит накопительный эффект базовой продовольственной инфляции", — рассказывал на парламентских слушаниях в Совфеде президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
РИА Новости подсчитало стоимость новогоднего стола
14 декабря, 05:35
В себестоимость рыбной продукции закладываются еще и проблемы отрасли в целом, добавляет Мартынов. Финансовое положение накалено до предела: закредитованность рыбохозяйственного комплекса в стране превышает триллион рублей. Плюс новые условия пользования рыболовными участками, обязывающие перезаключить действующие соглашения к 1 июня 2026-го. "По нашим оценкам, это обойдется в 200 миллиардов рублей. Кроме того, методика расчета опирается на средний улов за последние четыре года, без учета чередования годов высокого и низкого улова, а также трудностей прогнозирования популяции дикой рыбы", — подчеркивает он.
Наконец, индексация ставок сбора за пользование водными биоресурсами привязана к базовой продовольственной инфляции, напоминает Зверев. А потому вместе с ценами на продукты растет и налоговая нагрузка рыбопромышленников.
Накопленный багаж трудностей подталкивает цены вверх. Впрочем, не последнюю роль в этом играют и ретейлеры, стремящиеся максимизировать прибыль, уточняет Мартынов. Ну и, конечно, перед праздниками всегда возникает ажиотажный спрос.