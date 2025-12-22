Хуснуллин исполнит новогодние мечты детей из Горловки и Запорожской области

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнит мечты Евгения из Горловки и его трехлетней односельчанки Вероники, а также Жанны из Запорожской области.

"Елка желаний" — ежегодная всероссийская благотворительная акция, цель которой заключается в исполнении желаний детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ее проводят по всей России начиная с 2018 года. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний.