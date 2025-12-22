Рейтинг@Mail.ru
Хуснуллин исполнит новогодние мечты детей из Горловки и Запорожской области - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
11:34 22.12.2025 (обновлено: 16:56 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/husnullin-2063791087.html
Хуснуллин исполнит новогодние мечты детей из Горловки и Запорожской области
Хуснуллин исполнит новогодние мечты детей из Горловки и Запорожской области - РИА Новости, 22.12.2025
Хуснуллин исполнит новогодние мечты детей из Горловки и Запорожской области
Вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнит мечты Евгения из Горловки и его трехлетней односельчанки Вероники, а также РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T11:34:00+03:00
2025-12-22T16:56:00+03:00
хорошие новости
общество
горловка
россия
донецкая народная республика
марат хуснуллин
третьяковская галерея
роскадастр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060771019_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_a3f74ecfaf2bc7b92fa9625ec415869c.jpg
https://ria.ru/20251218/putin-2062958607.html
горловка
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060771019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_503fa493dafce27c73b6b7fee874db81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, горловка, россия, донецкая народная республика, марат хуснуллин, третьяковская галерея, роскадастр
Хорошие новости, Общество, Горловка, Россия, Донецкая Народная Республика, Марат Хуснуллин, Третьяковская галерея, Роскадастр
Хуснуллин исполнит новогодние мечты детей из Горловки и Запорожской области

Хуснуллин исполнит новогодние мечты 3 детей из Горловки и Запорожской области

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВсероссийская новогодняя благотворительная акция "Елка желаний" в Государственной думе России
Всероссийская новогодняя благотворительная акция Елка желаний в Государственной думе России - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Всероссийская новогодняя благотворительная акция "Елка желаний" в Государственной думе России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнит мечты Евгения из Горловки и его трехлетней односельчанки Вероники, а также Жанны из Запорожской области.
"Запорожская область, Жанна, 14 лет, мечтает попасть в Третьяковскую галерею. Это, конечно, организуем. <…> Донецкая Народная Республика, Горловка, Евгений, 12 лет, мечтает о деревянной карте с подсветкой. Попросим "Роскадастр", — они как раз делают — попросим, чтобы сделали, подарили на Новый год. Донецкая Народная Республика, Горловка, Вероника, три года, мечтает о велосипеде. Обязательно подарим", — сказал Хуснуллин, сняв с елки открытки с пожеланиями детей.
"Елка желаний" — ежегодная всероссийская благотворительная акция, цель которой заключается в исполнении желаний детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ее проводят по всей России начиная с 2018 года. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний.
Путин исполнил новогоднюю мечту мальчика и пообщался с ним по телефону - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Путин исполнил новогоднюю мечту пятилетнего мальчика
18 декабря, 16:09
 
Хорошие новостиОбществоГорловкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаМарат ХуснуллинТретьяковская галереяРоскадастр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала