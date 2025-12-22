Гвардиола исключит из состава игроков, набравших в праздники лишний вес

"Манчестер Сити" с 37 очками идет на второй позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги, уступая два балла лондонскому "Арсеналу". Ближайший матч "горожане" проведут 27 декабря, через два дня после католического Рождества. Команда Гвардиолы на выезде встретится с "Ноттингем Форест".

"Как только они вернутся после трех дней отдыха, я проверю их форму. Они могут есть что хотят, но мне нужно их контролировать. Мне предстоит выбрать состав на гостевую игру 27 декабря против "Ноттингем Форест". Представьте себе игрока, который сейчас идеален, но к матчу наберет три лишних килограмма. Он останется в Манчестере, это абсолютно точно", - цитирует слова Гвардиолы на пресс-конференции Daily Mail.