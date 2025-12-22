https://ria.ru/20251222/gvardiola-2063850285.html
Гвардиола исключит из состава игроков, набравших в праздники лишний вес
Гвардиола исключит из состава игроков, набравших в праздники лишний вес
спорт, хосеп гвардиола, манчестер сити, ноттингем форест, арсенал (лондон), английская премьер-лига (апл)
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что футболисты команды с избыточным весом, набранным в ходе рождественских праздников, будут исключены из состава.
"Манчестер Сити" с 37 очками идет на второй позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги, уступая два балла лондонскому "Арсеналу". Ближайший матч "горожане" проведут 27 декабря, через два дня после католического Рождества. Команда Гвардиолы на выезде встретится с "Ноттингем Форест".
"Как только они вернутся после трех дней отдыха, я проверю их форму. Они могут есть что хотят, но мне нужно их контролировать. Мне предстоит выбрать состав на гостевую игру 27 декабря против "Ноттингем Форест". Представьте себе игрока, который сейчас идеален, но к матчу наберет три лишних килограмма. Он останется в Манчестере, это абсолютно точно", - цитирует слова Гвардиолы на пресс-конференции Daily Mail.