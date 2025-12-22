Рейтинг@Mail.ru
Гвардиола исключит из состава игроков, набравших в праздники лишний вес - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:45 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/gvardiola-2063850285.html
Гвардиола исключит из состава игроков, набравших в праздники лишний вес
Гвардиола исключит из состава игроков, набравших в праздники лишний вес - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Гвардиола исключит из состава игроков, набравших в праздники лишний вес
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что футболисты команды с избыточным весом, набранным в ходе рождественских праздников, будут РИА Новости Спорт, 22.12.2025
2025-12-22T14:45:00+03:00
2025-12-22T14:45:00+03:00
футбол
спорт
хосеп гвардиола
манчестер сити
ноттингем форест
арсенал (лондон)
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026517937_0:15:1080:623_1920x0_80_0_0_e60439a3553a4ef42eab4d0b51d478c9.jpg
https://ria.ru/20251220/kholand--2063561298.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026517937_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_1867de7565fc88aaa0f94ac4993fb042.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, хосеп гвардиола, манчестер сити, ноттингем форест, арсенал (лондон), английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Ноттингем Форест, Арсенал (Лондон), Английская премьер-лига (АПЛ)
Гвардиола исключит из состава игроков, набравших в праздники лишний вес

Гвардиола исключит из состава "Манчестер Сити" игроков, набравших лишний вес

© Фото : Соцсети "Манчестер Сити"Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : Соцсети "Манчестер Сити"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что футболисты команды с избыточным весом, набранным в ходе рождественских праздников, будут исключены из состава.
"Манчестер Сити" с 37 очками идет на второй позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги, уступая два балла лондонскому "Арсеналу". Ближайший матч "горожане" проведут 27 декабря, через два дня после католического Рождества. Команда Гвардиолы на выезде встретится с "Ноттингем Форест".
"Как только они вернутся после трех дней отдыха, я проверю их форму. Они могут есть что хотят, но мне нужно их контролировать. Мне предстоит выбрать состав на гостевую игру 27 декабря против "Ноттингем Форест". Представьте себе игрока, который сейчас идеален, но к матчу наберет три лишних килограмма. Он останется в Манчестере, это абсолютно точно", - цитирует слова Гвардиолы на пресс-конференции Daily Mail.
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Холанд обошел Роналду по голам в АПЛ, "Манчестер Сити" возглавил таблицу
20 декабря, 19:59
 
ФутболСпортХосеп ГвардиолаМанчестер СитиНоттингем ФорестАрсенал (Лондон)АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Металлург Мг
    Нефтехимик
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Алверка
    Порту
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Болонья
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Эспаньол
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Ноттингем Форрест
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Фамаликан
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала