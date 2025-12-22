https://ria.ru/20251222/gruppa-2063833157.html
В Раде сообщили о создании рабочей группы по президентским выборам
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Рабочая группа по проработке вопроса возможного проведения выборов президента Украины во время действия военного положения формируется в украинском парламенте, сообщил глава фракции Владимира Зеленского в Раде "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Согласно предварительной договоренности, в Верховной раде
формируется рабочая группа по быстрой проработке вопроса проведения возможных выборов президента Украины
во время военного положения. Обсуждение будет проходить на базе профильного комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства", - написал Арахамия
в своем Telegram-канале.
По его словам, к обсуждениям будут привлечены представители всех групп и фракций в парламенте, Центральной избирательной комиссии, общественных организаций. О дате заседания он пообещал сообщить позже.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
В начале декабря Зеленский
после заявления президента США Дональда Трампа
о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.