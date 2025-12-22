Рейтинг@Mail.ru
В Раде сообщили о создании рабочей группы по президентским выборам - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/gruppa-2063833157.html
В Раде сообщили о создании рабочей группы по президентским выборам
В Раде сообщили о создании рабочей группы по президентским выборам - РИА Новости, 22.12.2025
В Раде сообщили о создании рабочей группы по президентским выборам
Рабочая группа по проработке вопроса возможного проведения выборов президента Украины во время действия военного положения формируется в украинском парламенте,... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T13:52:00+03:00
2025-12-22T13:52:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
давид арахамия
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f5718306694c749b1984a237276d74d9.jpg
https://ria.ru/20251222/zelenskij-2063783698.html
https://ria.ru/20251222/ssha-2063724424.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_159:0:1856:1273_1920x0_80_0_0_d747527f513580ac2d1bcb55fe7dc81b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, давид арахамия, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины
В Раде сообщили о создании рабочей группы по президентским выборам

Арахамия сообщил о создании рабочей группы по президентским выборам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Рабочая группа по проработке вопроса возможного проведения выборов президента Украины во время действия военного положения формируется в украинском парламенте, сообщил глава фракции Владимира Зеленского в Раде "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Согласно предварительной договоренности, в Верховной раде формируется рабочая группа по быстрой проработке вопроса проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения. Обсуждение будет проходить на базе профильного комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства", - написал Арахамия в своем Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Кумовство и коррупция при Зеленском грозят ему катастрофой, пишет Times
Вчера, 11:15
По его словам, к обсуждениям будут привлечены представители всех групп и фракций в парламенте, Центральной избирательной комиссии, общественных организаций. О дате заседания он пообещал сообщить позже.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Это произойдет". В США сообщили Зеленскому плохие новости о переговорах
Вчера, 03:24
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампДавид АрахамияВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала