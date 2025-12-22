Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал об осложнениях из-за гриппа со стороны зрения - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/gripp-2063858258.html
Эксперт рассказал об осложнениях из-за гриппа со стороны зрения
Эксперт рассказал об осложнениях из-за гриппа со стороны зрения - РИА Новости, 22.12.2025
Эксперт рассказал об осложнениях из-за гриппа со стороны зрения
Осложнения со стороны органов зрения наблюдаются у больных гриппом в редких случаях, по большей части нарушения носят временный характер и проходят после... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T15:09:00+03:00
2025-12-22T15:09:00+03:00
здоровье - общество
россия
владимир чуланов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968706712_0:357:3006:2048_1920x0_80_0_0_86372ce86bcbf177f0b42d11e2de754d.jpg
https://ria.ru/20251222/gripp-2063799817.html
https://ria.ru/20251221/gripp-2063591906.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968706712_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0a97ae7142f11f9e76fa914d1df76033.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, владимир чуланов, общество
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Чуланов, Общество
Эксперт рассказал об осложнениях из-за гриппа со стороны зрения

Чуланов: осложнения из-за гриппа со стороны органов зрения наблюдаются редко

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник в мобильном пункте вакцинации
Медицинский сотрудник в мобильном пункте вакцинации - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Медицинский сотрудник в мобильном пункте вакцинации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Осложнения со стороны органов зрения наблюдаются у больных гриппом в редких случаях, по большей части нарушения носят временный характер и проходят после выздоровления, рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.
Ранее Telegram-канал Baza писал, что заболевшие гриппом А жалуются на туман в глазах, расфокусировку и двоение, у многих осложнения проявляются на 3–5 день болезни.
Мужчина с кружкой чая - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
СМИ: россияне начали жаловаться на опасное осложнение из-за гриппа А
Вчера, 12:08
"У заболевших гриппом может наблюдаться временный дискомфорт со стороны органов зрения на фоне интоксикации и лихорадки. Осложнения со стороны органов зрения наблюдаются в редких случаях, и обычно вызваны прямым воздействием вируса или реакциями со стороны иммунной системы. В большинстве случаев нарушения носят временный характер, и проходят после выздоровления", - рассказал Чуланов журналистам.
Также грипп способен вызывать осложнения со стороны дыхательной системы (пневмонии, бронхиты, отек легких), сердечно-сосудистой системы (миокардиты, нарушения ритма), нервной системы (энцефалиты, менингиты, полинейропатии), почек (пиелонефрит, пиелоцистит) и других органов, отметил эксперт.
"Нередко при гриппе наблюдается обострение сопутствующих хронических заболеваний, например, бронхиальной астмы, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), хронической сердечной недостаточности, заболеваний печени и почек", - пояснил специалист.
По его словам, в группе риска осложнений гриппа находятся люди пожилого возраста, беременные, дети, пациенты с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем, метаболическим синдромом, болезнями печени и почек, а также невакцинированные.
Чуланов подчеркнул, что вакцинация не всегда предотвращает инфицирование, но защищает от тяжёлых форм и осложнений гриппа.
"Следует помнить, что грипп опасен своими осложнениями, а ответственное отношение к профилактике инфекции и лечению - лучший способ защитить здоровье и избежать последствий заболевания", - отметил эксперт.
Сотрудник пункта вакцинации готовится делать прививку против гриппа - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Инфекционист рассказала о заболеваемости гонконгским гриппом
21 декабря, 04:30
 
Здоровье - ОбществоРоссияВладимир ЧулановОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала