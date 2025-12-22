Эксперт рассказал об осложнениях из-за гриппа со стороны зрения

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Осложнения со стороны органов зрения наблюдаются у больных гриппом в редких случаях, по большей части нарушения носят временный характер и проходят после выздоровления, рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что заболевшие гриппом А жалуются на туман в глазах, расфокусировку и двоение, у многих осложнения проявляются на 3–5 день болезни.

"У заболевших гриппом может наблюдаться временный дискомфорт со стороны органов зрения на фоне интоксикации и лихорадки. Осложнения со стороны органов зрения наблюдаются в редких случаях, и обычно вызваны прямым воздействием вируса или реакциями со стороны иммунной системы. В большинстве случаев нарушения носят временный характер, и проходят после выздоровления", - рассказал Чуланов журналистам.

Также грипп способен вызывать осложнения со стороны дыхательной системы (пневмонии, бронхиты, отек легких), сердечно-сосудистой системы (миокардиты, нарушения ритма), нервной системы (энцефалиты, менингиты, полинейропатии), почек (пиелонефрит, пиелоцистит) и других органов, отметил эксперт.

"Нередко при гриппе наблюдается обострение сопутствующих хронических заболеваний, например, бронхиальной астмы, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), хронической сердечной недостаточности, заболеваний печени и почек", - пояснил специалист.

По его словам, в группе риска осложнений гриппа находятся люди пожилого возраста, беременные, дети, пациенты с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем, метаболическим синдромом, болезнями печени и почек, а также невакцинированные.

Чуланов подчеркнул, что вакцинация не всегда предотвращает инфицирование, но защищает от тяжёлых форм и осложнений гриппа.