СМИ: россияне начали жаловаться на опасное осложнение из-за гриппа А
СМИ: россияне начали жаловаться на опасное осложнение из-за гриппа А - РИА Новости, 22.12.2025
СМИ: россияне начали жаловаться на опасное осложнение из-за гриппа А
Россияне, заболевшие гриппом А, начали жаловаться на сильное ухудшение зрения и туман в глазах, пишет Telegram-канал Baza. РИА Новости, 22.12.2025
СМИ: россияне начали жаловаться на опасное осложнение из-за гриппа А
Baza: у россиян возникли проблемы со зрением из-за гриппа А
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости
. Россияне, заболевшие гриппом А, начали жаловаться на сильное ухудшение зрения и туман в глазах, пишет
Telegram-канал Baza.
Так, жительница Москвы
рассказала, что ее зрение ухудшилось почти сразу после начала болезни — за два дня. Она начала видеть все очень размыто, надписи начали двоится, и вскоре ей стало тяжело ориентироваться в пространстве, отмечается в тексте.
По информации канала, девушка обратилась в "Микрохирургию глаза" им. С. Н. Федорова для полной диагностики зрения. После обследования ей поставили диагноз "Синдром сухого глаза в результате перенесенной инфекции".
Врачи отметили, что осложнение развилось из-за гриппа, и случай девушки не единичен. Они назначили интенсивное лечение каплями и уточнили, что зрение восстановится в течение двух недель, заключается в материале.