СМИ: россияне начали жаловаться на опасное осложнение из-за гриппа А

По информации канала, девушка обратилась в "Микрохирургию глаза" им. С. Н. Федорова для полной диагностики зрения. После обследования ей поставили диагноз "Синдром сухого глаза в результате перенесенной инфекции".

Врачи отметили, что осложнение развилось из-за гриппа, и случай девушки не единичен. Они назначили интенсивное лечение каплями и уточнили, что зрение восстановится в течение двух недель, заключается в материале.