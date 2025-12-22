Рейтинг@Mail.ru
16:09 22.12.2025 (обновлено: 16:27 22.12.2025)
Премьеры Дании и Гренландии предостерегли США от захвата острова
Премьеры Дании и Гренландии предостерегли США от захвата острова
в мире, гренландия, дания, сша, метте фредериксен, дональд трамп, ларс лёкке расмуссен
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя назначение Соединенными Штатами спецпосланника по острову, в совместном заявлении предостерегли США от захвата Гренландии, подчеркнув, что ожидают уважения к их общей территориальной целостности.
Американский президент Дональд Трамп в понедельник объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее Лэндри подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в понедельник заявил, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США по Гренландии, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений.
"Мы уже четко говорили об этом ранее. Сейчас повторим снова... Нельзя аннексировать другие страны, даже оправдывая это международной безопасностью. Гренландия принадлежит гренландцам, и США не должны захватывать Гренландию... Мы ожидаем уважения к нашей общей территориальной целостности", - говорится в заявлении двух лидеров, текст слов которых привела телерадиокомпания DR.
Фредериксен также опубликовала сообщение в соцсети Instagram* (принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская), в котором написала, что многолетние союзники Дании ставят ее в сложное положение.
"Никому не должно быть позволено менять границы стран силой: ни в политическом, ни в военном плане", - заключила премьер.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он отмечал ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреГренландияДанияСШАМетте ФредериксенДональд ТрампЛарс Лёкке Расмуссен
 
 
