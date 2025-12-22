Премьеры Дании и Гренландии предостерегли США от захвата острова

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя назначение Соединенными Штатами спецпосланника по острову, в совместном заявлении Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя назначение Соединенными Штатами спецпосланника по острову, в совместном заявлении предостерегли США от захвата Гренландии, подчеркнув, что ожидают уважения к их общей территориальной целостности.

"Мы уже четко говорили об этом ранее. Сейчас повторим снова... Нельзя аннексировать другие страны, даже оправдывая это международной безопасностью. Гренландия принадлежит гренландцам, и США не должны захватывать Гренландию... Мы ожидаем уважения к нашей общей территориальной целостности", - говорится в заявлении двух лидеров, текст слов которых привела телерадиокомпания DR.

Фредериксен также опубликовала сообщение в соцсети Instagram* (принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская), в котором написала, что многолетние союзники Дании ставят ее в сложное положение.

"Никому не должно быть позволено менять границы стран силой: ни в политическом, ни в военном плане", - заключила премьер.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он отмечал ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.