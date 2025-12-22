Спецпосланник Трампа заявил о намерении США присоединить Гренландию

Лэндри подчеркнул, что новые обязанности не отразятся на его работе в качестве губернатора штата Луизиана.

Глава Белого дома не раз говорил, что Гренландия должна стать частью Штатов. По его словам, эти территории стратегически важны для нацбезопасности. Вместе с тем американский лидер отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Копенгаген же отмечал, что остров не продается.