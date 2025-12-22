Рейтинг@Mail.ru
Спецпосланник Трампа заявил о намерении США присоединить Гренландию
12:25 22.12.2025 (обновлено: 12:55 22.12.2025)
Спецпосланник Трампа заявил о намерении США присоединить Гренландию
Спецпосланник Трампа заявил о намерении США присоединить Гренландию - РИА Новости, 22.12.2025
Спецпосланник Трампа заявил о намерении США присоединить Гренландию
Назначенный на пост спецпосланника по Гренландии Джефф Лэндри заявил о намерении Вашингтона присоединить остров. РИА Новости, 22.12.2025
в мире, гренландия, сша, луизиана, дональд трамп, ларс лёкке расмуссен, дания
В мире, Гренландия, США, Луизиана, Дональд Трамп, Ларс Лёкке Расмуссен, Дания
Спецпосланник Трампа заявил о намерении США присоединить Гренландию

Назначенный Трампом спецпосланник подтвердил намерение присоединить Гренландию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Назначенный на пост спецпосланника по Гренландии Джефф Лэндри заявил о намерении Вашингтона присоединить остров.
"Благодарю, президент Трамп! Это честь служить вам на такой добровольной позиции, чтобы сделать Гренландию частью США", — написал он в соцсети X.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
СМИ узнали о тайной кампании сторонников Трампа в Гренландии
27 августа, 10:02
Лэндри подчеркнул, что новые обязанности не отразятся на его работе в качестве губернатора штата Луизиана.
Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о его назначении спецпосланником по Гренландии. Со своей стороны, глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен призвал Вашингтон уважать территориальную целостность королевства.
Столица Гренландии Нуук - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Россия примет меры в случае конфликта вокруг Гренландии, заявил посол
17 июля, 06:08
Глава Белого дома не раз говорил, что Гренландия должна стать частью Штатов. По его словам, эти территории стратегически важны для нацбезопасности. Вместе с тем американский лидер отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Копенгаген же отмечал, что остров не продается.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009-м получила статус автономии с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Элиты Европы в отчаянии: Гренландия готовится отражать российскую агрессию
3 ноября, 08:00
 
В мире, Гренландия, США, Луизиана, Дональд Трамп, Ларс Лёкке Расмуссен, Дания
 
 
