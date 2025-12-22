Рейтинг@Mail.ru
18:51 22.12.2025
Латвия продлила усиленный погранконтроль на границе с Белоруссией
Латвия продлила усиленный погранконтроль на границе с Белоруссией
в мире
белоруссия
латвия
в мире, белоруссия, латвия
В мире, Белоруссия, Латвия
Пропуск транспорта в погранпункте Патерниеки на границе Латвии и Белоруссии
Пропуск транспорта в погранпункте Патерниеки на границе Латвии и Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правительство Латвии приняло решение продлить режим усиленного погранконтроля на границе с Белоруссией на полгода, до конца июня 2026 года, сообщил в понедельник портал LSM.
"Усиленный режим пограничного контроля, введенный на границе с Белоруссией в связи с нелегальной миграцией, продлен еще на шесть месяцев – до 30 июня 2026 года. Это предусмотрено решением правительства от понедельника, 22 декабря. В настоящее время этот режим действует до 31 декабря текущего года", - говорится в сообщении.
В октябре 2023 года власти Латвии закрыли два из четырех КПП на границе с Россией, а летом того же года - один из двух КПП на границе с Белоруссией, объясняя это якобы угрозами нелегальной миграции. В ноябре 2023 года глава латвийского МВД Рихардс Козловскис заявлял, что Латвия не планирует закрывать все погранпункты на границе с Россией и Белоруссией.
Президенту Польши, прилетевшему с госвизитом в Латвию, подали грязный автомобиль - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Латвия опозорилась из-за визита президента Польши
14 декабря, 10:55
14 декабря, 10:55
 
