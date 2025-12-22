ЛУГАНСК, 22 дек — РИА Новости. Тульские десантники уничтожили украинскую пехоту в опорном пункте в Сумской области, сообщили в Минобороны.
"Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в опорном пункте в лесном массиве, расчет РСЗО "Град" артиллеристов-десантников точным залпом пакета реактивных ракет накрыл указанный квадрат, уничтожив пехоту противника", — заявили в ведомстве.
Расчеты РСЗО "Град" тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки "Север" поддерживают огнем штурмовые группы десантников, выполняющие боевые задачи в Сумской области.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов в середине декабря доложил президенту Владимиру Путину, что бойцы "Севера" работают над увеличением глубины зоны безопасности приграничных районов Сумской и Харьковской областей.
По последним данным Минобороны, за сутки группировка атаковала позиции ВСУ в нескольких населенных пунктах в этих регионах. При этом Украина потеряла до 120 военнослужащих и девять автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
