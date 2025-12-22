В Госдуме предложили создать стандарт документов на новорожденного

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили создать федеральный стандарт документов на новорожденного в родильных домах.

Обращение с соответствующим предложением было направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Просим оценить целесообразность внедрения федерального стандарта комплексного оформления документов на новорожденного ребенка в родильных домах", - сказано в документе.

Авторы инициативы отмечают, что процесс получения полного пакета документов на новорожденного все еще связан с бюрократическими сложностями, в частности, для получения штампа о гражданстве РФ требуется личное взаимодействие с сотрудником компетентного органа, так как полномочиями по проставлению данной отметки наделены исключительно должностные лица МВД России.

Парламентарии также приводят в пример оформление бумажных версий документа о регистрации по месту жительства и полиса обязательного медицинского страхования, которые тоже требуют очного присутствия.

По мнению депутатов, мамы, вместо того чтобы посвятить время уходу за младенцем и восстановлению после родов, вынуждены в первые недели жизни ребенка ходить по государственным инстанциям, что создает дополнительную нагрузку на семью.

Парламентарии предлагают рассмотреть возможность внедрения единого федерального стандарта комплексного оформления документов на новорожденного ребенка в родильных домах. Депутаты считают, что это позволит устранить существующие административные барьеры.