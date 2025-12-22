Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили создать стандарт документов на новорожденного - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/gosduma-2063914603.html
В Госдуме предложили создать стандарт документов на новорожденного
В Госдуме предложили создать стандарт документов на новорожденного - РИА Новости, 22.12.2025
В Госдуме предложили создать стандарт документов на новорожденного
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили создать федеральный стандарт документов на новорожденного в... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T17:58:00+03:00
2025-12-22T17:58:00+03:00
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983474339_0:285:2800:1860_1920x0_80_0_0_6070249964eb79b54f29ad175838de35.jpg
https://ria.ru/20251222/gosduma-2063888248.html
https://ria.ru/20251221/slutskij-2063595699.html
https://ria.ru/20251126/senatory-2057701380.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983474339_257:0:2737:1860_1920x0_80_0_0_43ca53938ae7f9f67351e152b026297a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме предложили создать стандарт документов на новорожденного

В Госдуме предложили создать стандарт документов на новорожденного в роддомах

© iStock.com / KleykovЖенщина держит в руках ножки новорожденного ребенка
Женщина держит в руках ножки новорожденного ребенка - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© iStock.com / Kleykov
Женщина держит в руках ножки новорожденного ребенка . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили создать федеральный стандарт документов на новорожденного в родильных домах.
Обращение с соответствующим предложением было направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Госдуме разработают проект о поддержке отцов при рождении ребенка
Вчера, 16:32
"Просим оценить целесообразность внедрения федерального стандарта комплексного оформления документов на новорожденного ребенка в родильных домах", - сказано в документе.
Авторы инициативы отмечают, что процесс получения полного пакета документов на новорожденного все еще связан с бюрократическими сложностями, в частности, для получения штампа о гражданстве РФ требуется личное взаимодействие с сотрудником компетентного органа, так как полномочиями по проставлению данной отметки наделены исключительно должностные лица МВД России.
Парламентарии также приводят в пример оформление бумажных версий документа о регистрации по месту жительства и полиса обязательного медицинского страхования, которые тоже требуют очного присутствия.
По мнению депутатов, мамы, вместо того чтобы посвятить время уходу за младенцем и восстановлению после родов, вынуждены в первые недели жизни ребенка ходить по государственным инстанциям, что создает дополнительную нагрузку на семью.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Слуцкий призвал поддержать идею о сокращении рабочего дня для родителей
21 декабря, 06:07
Парламентарии предлагают рассмотреть возможность внедрения единого федерального стандарта комплексного оформления документов на новорожденного ребенка в родильных домах. Депутаты считают, что это позволит устранить существующие административные барьеры.
Авторы инициативы также подчеркивают, что это обеспечит возможность получения полного пакета документов: свидетельства о рождении, регистрации по месту жительства, подтверждения гражданства Российской Федерации, полиса ОМС, страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) – непосредственно в родильном доме до момента выписки матери и ребенка.
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Совфед одобрил закон о налоговых льготах для семей с детьми
26 ноября, 13:49
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала