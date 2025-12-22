https://ria.ru/20251222/gosduma-2063896057.html
Госдума рассмотрит проект об усилении ответственности за навязывание услуг
Госдума рассмотрит проект об усилении ответственности за навязывание услуг - РИА Новости, 22.12.2025
Госдума рассмотрит проект об усилении ответственности за навязывание услуг
Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект об усилении ответственности за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг, сообщил... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:56:00+03:00
2025-12-22T16:56:00+03:00
2025-12-22T16:56:00+03:00
вячеслав володин
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152048/82/1520488246_0:0:3303:1858_1920x0_80_0_0_0d1718417d60ad46a2a27b67f79dae2a.jpg
https://ria.ru/20251216/gosduma-2062363939.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152048/82/1520488246_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_0e0198717d7e00725295173bafb4750a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, госдума рф, общество
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Госдума рассмотрит проект об усилении ответственности за навязывание услуг
Госдума рассмотрит законопроект об усилении ответственности за навязывание услуг
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект об усилении ответственности за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Государственная Дума во вторник, 23 декабря, рассмотрит во втором чтении законопроект об усилении ответственности за навязывание потребителям дополнительных платных товаров, работ или услуг. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях", - сказал Володин
, слова которого приводит пресс-служба Госдумы
.
Он напомнил, что ранее депутаты приняли изменения в закон "О защите прав потребителей" об установлении запрета на навязывание гражданам дополнительных товаров, работ, услуг.
"Законодательный запрет навязывать людям платные услуги уже действует. Усиление ответственности за его нарушение повысит защищенность прав потребителей от действий недобросовестных продавцов", - подчеркнул председатель Госдумы.
В соответствии с проектом закона, штрафы за указанное правонарушение могут составить: для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей (сейчас – от 2 тысяч до 4 тысяч рублей); для юридических лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей (сейчас – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей).