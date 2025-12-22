Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме разработают проект о поддержке отцов при рождении ребенка - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 22.12.2025 (обновлено: 16:33 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/gosduma-2063888248.html
В Госдуме разработают проект о поддержке отцов при рождении ребенка
В Госдуме разработают проект о поддержке отцов при рождении ребенка - РИА Новости, 22.12.2025
В Госдуме разработают проект о поддержке отцов при рождении ребенка
В Госдуме разрабатывают законопроект о поддержке отцов при рождении ребенка, заявила первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства,... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:32:00+03:00
2025-12-22T16:33:00+03:00
общество
россия
татьяна буцкая
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063336638.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, татьяна буцкая, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Буцкая, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме разработают проект о поддержке отцов при рождении ребенка

В Госдуме разрабатывают законопроект о поддержке отцов при рождении ребенка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В Госдуме разрабатывают законопроект о поддержке отцов при рождении ребенка, заявила первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"Сейчас я разрабатываю законопроект о поддержке пап при рождении ребенка. Мы знаем, что у мамы есть декрет по беременности и родам. Очень важно в первые дни и недели рождения ребенка дать возможность папе быть рядом с мамой", - сказала Буцкая на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Ранее президент России Владимир Путин предложил подумать о мерах поддержки вовлеченного отцовства в стране. Глава государства уточнил, что речь идет о том, чтобы мужчины "более активно участвовали в семейных заботах, в принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию, вели здоровый образ жизни и как можно дольше сохраняли репродуктивное здоровье".
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин призвал СМИ пропагандировать отцовство и детство
19 декабря, 16:28
 
ОбществоРоссияТатьяна БуцкаяВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала