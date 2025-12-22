https://ria.ru/20251222/gosduma-2063873895.html
В Госдуме предложили создать в детских садах группы продленного дня
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В России необходимо отработать механизм, согласно которому в детских садах появятся группы, работающие дольше обычного, что позволит родителям забирать их после продолжительного рабочего дня, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"Не должно быть ощущения, что ребенок остался один. Воспитатель торопится, ребенку от этого плохо, воспитатель нерадостный, у матери сердце болит. Надо, я уверена, прислушаться к тому, что сказал президент, и все-таки отработать механизм того, чтобы в детских садах были группы, которые работают дольше", - сказала Буцкая
на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Парламентарий уточнила, что такие группы могут быть смешанными, то есть состоять из детей разного возраста.
По её мнению, это поможет улучшить демографическую ситуацию в стране, особенно в тех случаях, когда родители работают до 6 или 7 часов вечера ежедневно.
Президент России Владимир Путин
19 декабря провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией, в ходе которой глава государства предложил подумать о необходимости увеличение количества часов, которое ребенок проводит в яслях и детском саду.