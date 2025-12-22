Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили создать в детских садах группы продленного дня - РИА Новости, 22.12.2025
15:53 22.12.2025
В Госдуме предложили создать в детских садах группы продленного дня
В Госдуме предложили создать в детских садах группы продленного дня - РИА Новости, 22.12.2025
В Госдуме предложили создать в детских садах группы продленного дня
В России необходимо отработать механизм, согласно которому в детских садах появятся группы, работающие дольше обычного, что позволит родителям забирать их после РИА Новости, 22.12.2025
общество, россия, татьяна буцкая, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Буцкая, Госдума РФ
В Госдуме предложили создать в детских садах группы продленного дня

Буцкая предложила создать в детских садах группы, работающие дольше обычного

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В России необходимо отработать механизм, согласно которому в детских садах появятся группы, работающие дольше обычного, что позволит родителям забирать их после продолжительного рабочего дня, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"Не должно быть ощущения, что ребенок остался один. Воспитатель торопится, ребенку от этого плохо, воспитатель нерадостный, у матери сердце болит. Надо, я уверена, прислушаться к тому, что сказал президент, и все-таки отработать механизм того, чтобы в детских садах были группы, которые работают дольше", - сказала Буцкая на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В ГД предложили освободить семьи военных от платы за детский сад
9 декабря, 03:12
Парламентарий уточнила, что такие группы могут быть смешанными, то есть состоять из детей разного возраста.
По её мнению, это поможет улучшить демографическую ситуацию в стране, особенно в тех случаях, когда родители работают до 6 или 7 часов вечера ежедневно.
Президент России Владимир Путин 19 декабря провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией, в ходе которой глава государства предложил подумать о необходимости увеличение количества часов, которое ребенок проводит в яслях и детском саду.
Частный детский сад - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Госдуму внесут проект об увеличении компенсации за детский сад
29 октября, 00:08
 
Заголовок открываемого материала