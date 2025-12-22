В Госдуме предложили создать в детских садах группы продленного дня

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В России необходимо отработать механизм, согласно которому в детских садах появятся группы, работающие дольше обычного, что позволит родителям забирать их после продолжительного рабочего дня, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

"Не должно быть ощущения, что ребенок остался один. Воспитатель торопится, ребенку от этого плохо, воспитатель нерадостный, у матери сердце болит. Надо, я уверена, прислушаться к тому, что сказал президент, и все-таки отработать механизм того, чтобы в детских садах были группы, которые работают дольше", - сказала Буцкая на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Парламентарий уточнила, что такие группы могут быть смешанными, то есть состоять из детей разного возраста.

По её мнению, это поможет улучшить демографическую ситуацию в стране, особенно в тех случаях, когда родители работают до 6 или 7 часов вечера ежедневно.