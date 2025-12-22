Право эвакуировать авто с мест для инвалидов могут передать властям Москвы

Места для парковки автомобилей инвалидов на одной из улиц в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил передать региональным властям полномочия ГИБДД по составлению протоколов и эвакуации транспортных средств, незаконно занимающих парковочные места для инвалидов в городах федерального значения и Подмосковья.

В документах уточняется, что сейчас органы исполнительной власти субъектов РФ - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также Севастополя и Московской области составляют протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением правил стоянки и остановки транспортных средств, только если передача этих полномочий предусматривается соглашениями между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ о передаче осуществления части полномочий. Решение об эвакуации транспорта нарушителей в этом случае также принимают должностные лица указанных органов исполнительной власти субъектов РФ.

"Для более оперативного реагирования на правонарушения, затрагивающие права инвалидов, законопроектом предлагается расширить перечень административных правонарушений, по которым рассматривают дела (составляют протоколы) указанные органы исполнительной власти, и отнести к ним административные правонарушения, предусмотренные частью 2 статьи 12.19 (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов)", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен в Госдуму в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Сегодня вношу на рассмотрение нижней палаты поправки в КоАП, призванные значительно облегчить жизнь автолюбителей-инвалидов и тех, кто их перевозит", - сказал Нилов РИА Новости.

