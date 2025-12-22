Рейтинг@Mail.ru
Право эвакуировать авто с мест для инвалидов могут передать властям Москвы - РИА Новости, 22.12.2025
01:03 22.12.2025
Право эвакуировать авто с мест для инвалидов могут передать властям Москвы
Право эвакуировать авто с мест для инвалидов могут передать властям Москвы - РИА Новости, 22.12.2025
Право эвакуировать авто с мест для инвалидов могут передать властям Москвы
общество
московская область (подмосковье)
госдума рф
гибдд мвд рф
москва
московская область (подмосковье)
москва
общество, московская область (подмосковье), госдума рф, гибдд мвд рф, москва
Общество, Московская область (Подмосковье), Госдума РФ, ГИБДД МВД РФ, Москва
Право эвакуировать авто с мест для инвалидов могут передать властям Москвы

РИА Новости: право на эвакуацию авто с мест для инвалидов могут передать Москве

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил передать региональным властям полномочия ГИБДД по составлению протоколов и эвакуации транспортных средств, незаконно занимающих парковочные места для инвалидов в городах федерального значения и Подмосковья.
В документах уточняется, что сейчас органы исполнительной власти субъектов РФ - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также Севастополя и Московской области составляют протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением правил стоянки и остановки транспортных средств, только если передача этих полномочий предусматривается соглашениями между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ о передаче осуществления части полномочий. Решение об эвакуации транспорта нарушителей в этом случае также принимают должностные лица указанных органов исполнительной власти субъектов РФ.
"Для более оперативного реагирования на правонарушения, затрагивающие права инвалидов, законопроектом предлагается расширить перечень административных правонарушений, по которым рассматривают дела (составляют протоколы) указанные органы исполнительной власти, и отнести к ним административные правонарушения, предусмотренные частью 2 статьи 12.19 (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов)", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен в Госдуму в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Сегодня вношу на рассмотрение нижней палаты поправки в КоАП, призванные значительно облегчить жизнь автолюбителей-инвалидов и тех, кто их перевозит", - сказал Нилов РИА Новости.
Глава комитета Госдумы рассказал, что законопроект предлагает передать полномочия ГИБДД по составлению протоколов и эвакуации транспортных средств, незаконно занимающих парковочные места для инвалидов в городах федерального значения и Подмосковье, региональным властям.
"Во-первых, это позволит оперативно реагировать на нарушение прав граждан с ограниченными возможностями. Во-вторых, это значительно разгрузит сотрудников Госавтоинспекции. И в-третьих, простимулирует других водителей не занимать места для инвалидов и достаточно быстро их освобождать, если надо - при помощи эвакуатора", - добавил политик.
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Госдума РФГИБДД МВД РФМосква
 
 
