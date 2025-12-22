Госдеп изучает вопрос о нарушениях этики при сделках с ОАЭ, пишут СМИ

Министерство торговли США в ноябре разрешило продажу новейших американских полупроводников, эквивалентных до 35 тысяч чипов Nvidia Blackwell (GB300), эмиратской компании G42 и саудовской Humain.

Semafor подчеркивает, что работа Уиткоффа и Сакса по этому вопросу привлекла внимание сенаторов в связи с их предполагаемыми финансовыми связями с ОАЭ в сфере криптовалют.