Госдеп изучает вопрос о нарушениях этики при сделках с ОАЭ, пишут СМИ

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Генинспектор госдепа США анализирует запрос сенаторов о расследовании возможного нарушения норм этики спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и американским инвестором Дэвидом Саксом, назначенным президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в области ИИ, при заключении сделок с ОАЭ, сообщает портал Semafor со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении корреспонденцию.
Министерство торговли США в ноябре разрешило продажу новейших американских полупроводников, эквивалентных до 35 тысяч чипов Nvidia Blackwell (GB300), эмиратской компании G42 и саудовской Humain.
"Независимый орган по надзору Госдепартамента рассматривает запрос двух сенаторов-демократов о расследовании того, нарушали ли должностные лица администрации Трампа этические нормы в связи со сделками с участием Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в материале.
Semafor подчеркивает, что работа Уиткоффа и Сакса по этому вопросу привлекла внимание сенаторов в связи с их предполагаемыми финансовыми связями с ОАЭ в сфере криптовалют.
В ходе визита президента США Дональда Трампа в ОАЭ в мае было объявлено о планах по созданию в Абу-Даби совместного кластера для обработки данных ИИ мощностью 5 гигаватт. В столичном эмирате стартовало строительство первого за пределами США центра обработки данных ИИ-альянса Stargate при участии эмиратской компании G42, американских технологических гигантов OpenAI, Oracle, Nvidia и Cisco, а также японского инвестбанка Softbank Group.
В ноябре сообщалось, что Microsoft получила экспортные лицензии на поставку в ОАЭ современных графических процессоров Nvidia A100, H100 и H200 в эквиваленте 80 тысяч чипов класса A100, которые будут использоваться в сервисах искусственного интеллекта Azure и поддерживать местные инновации в различных отраслях.