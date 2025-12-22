Рейтинг@Mail.ru
14:23 22.12.2025
Госдеп изучает вопрос о нарушениях этики при сделках с ОАЭ, пишут СМИ
в мире, сша, оаэ, абу-даби, стив уиткофф, дональд трамп, государственный департамент сша, oracle corporation, cisco systems, inc.
В мире, США, ОАЭ, Абу-Даби, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Государственный департамент США, Oracle Corporation, Cisco Systems, Inc.
Госдеп изучает вопрос о нарушениях этики при сделках с ОАЭ, пишут СМИ

Генинспектор США расследует нарушения Уиткоффом этики при сделках с ОАЭ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГорода мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Города мира. Вашингтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Генинспектор госдепа США анализирует запрос сенаторов о расследовании возможного нарушения норм этики спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и американским инвестором Дэвидом Саксом, назначенным президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в области ИИ, при заключении сделок с ОАЭ, сообщает портал Semafor со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении корреспонденцию.
Министерство торговли США в ноябре разрешило продажу новейших американских полупроводников, эквивалентных до 35 тысяч чипов Nvidia Blackwell (GB300), эмиратской компании G42 и саудовской Humain.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Белый дом недоволен подходом Уиткоффа к переговорам с Россией, пишет NYP
30 апреля, 23:13
"Независимый орган по надзору Госдепартамента рассматривает запрос двух сенаторов-демократов о расследовании того, нарушали ли должностные лица администрации Трампа этические нормы в связи со сделками с участием Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в материале.
По данным портала, в этом месяце генинспектор госдепа направил письма данным сенаторам, подтвердив, что изучает их запрос о расследовании участия Уиткоффа и Сакса в решении разрешить экспорт передовых американских чипов в ОАЭ.
Semafor подчеркивает, что работа Уиткоффа и Сакса по этому вопросу привлекла внимание сенаторов в связи с их предполагаемыми финансовыми связями с ОАЭ в сфере криптовалют.
В ходе визита президента США Дональда Трампа в ОАЭ в мае было объявлено о планах по созданию в Абу-Даби совместного кластера для обработки данных ИИ мощностью 5 гигаватт. В столичном эмирате стартовало строительство первого за пределами США центра обработки данных ИИ-альянса Stargate при участии эмиратской компании G42, американских технологических гигантов OpenAI, Oracle, Nvidia и Cisco, а также японского инвестбанка Softbank Group.
В ноябре сообщалось, что Microsoft получила экспортные лицензии на поставку в ОАЭ современных графических процессоров Nvidia A100, H100 и H200 в эквиваленте 80 тысяч чипов класса A100, которые будут использоваться в сервисах искусственного интеллекта Azure и поддерживать местные инновации в различных отраслях.
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
СМИ сообщили о важности сделки по Nvidia с ОАЭ для США, пишут СМИ
3 октября, 07:12
 
В миреСШАОАЭАбу-ДабиСтив УиткоффДональд ТрампГосударственный департамент СШАOracle CorporationCisco Systems, Inc.
 
 
