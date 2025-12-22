ВКонтакте выпустила интервью с актёрами и режиссёром фильма "Горничная"

«

"Я обожаю брать стандартный набор персонажей и говорить: „Я знаю, кто есть кто. Вот богатая жёнушка — она, скорее всего, чокнутая; вот бедная девушка — она так невинна; вот муж — он идеален“. А потом снимать с героев маску за маской и заставлять зрителя чувствовать свою ошибку. Не стоит судить о людях, основываясь только на их внешности и том, как они себя ведут. Надо быть осторожнее в выводах, получше узнавать человека и понимать, врёт он или нет. Я думаю, сейчас мы живём в эпоху мошенников. Никого нельзя принимать за чистую монету, и мы должны выучить этот урок", — отметил режиссёр.