ВКонтакте выпустила интервью с актёрами и режиссёром фильма "Горничная"

ВКонтакте выпустила интервью с актёрами и режиссёром нового голливудского фильма "Горничная". Они рассказали, как проходили съёмки триллера, обсудили сложности... РИА Новости, 22.12.2025
пресс-релизы
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
ВКонтакте выпустила интервью
с актёрами и режиссёром нового голливудского фильма "Горничная". Они рассказали, как проходили съёмки триллера, обсудили сложности общения в интернете и игру со стереотипами в кино. Интервью доступно эксклюзивно в VK Видео.
8 января в официальный российский прокат выходит экранизация бестселлера Фриды Макфадден "Горничная". Фильм снял режиссёр Пол Фиг. По сюжету Милли, которую сыграла Сидни Суини, пытается сбежать от собственного прошлого и устраивается на работу горничной. Хозяева особняка — состоятельные супруги Винчестер. Их роли исполнили Аманда Сайфред и Брэндон Скленар. Милли понимает, что с домом и семьёй не всё в порядке.
В интервью Аманда Сайфред отметила, что была рада воплотить на экране Нину и вместе с Сидни Суини участвовать в проекте как исполнительный продюсер.
«
"Мы с Сидни горели этой историей. Да и вся команда. Наш режиссёр Пол Фиг — просто волшебник. Он знает, как создать напряжение на экране. Поэтому быть просто частью этой истории — не то что продюсером — это очень круто! И я ни за что бы не упустила возможность сыграть Нину. Я очень этого хотела. „Горничная“ — идеальная книга для экранизации", — поделилась Аманда Сайфред.
Режиссёр экранизации Пол Фиг отметил, что роман стал успешным благодаря интересной истории.
«
"Сама мысль, что „обычный человек“ становится частью роскошной жизни, звучит очень притягательно. Ты думаешь: „Бедная девушка, живёт в машине, ей так не везёт. Но вот она сорвала джекпот и оказалась в идеальном месте“. И вдруг всё переворачивается на сто восемьдесят градусов. Тут читатель приходит в восторг. Особенно сегодня, когда разрыв между богатыми и бедными огромен. Люди хотят увидеть, как богатых сбросят с пьедестала", — рассказал режиссёр.
Создатели фильма обсудили тонкую грань между помощью и угрозой и то, как интернет влияет на отношения людей: позволяет малознакомым входить в чужую жизнь.
«
"Сегодня в интернете невозможно сразу понять, с кем ты имеешь дело. Там все анонимны. Нам приходится полагаться на инстинкты так, как не приходилось никогда до этого. Всё, что ты видишь, в любой момент может оказаться ложью. И меня ужасает, что интернет позволяет людям прятаться за экранами своих компьютеров. К сожалению, всё ещё нет законов и правил, которые могли бы нас защитить в этом пространстве", — сказала Аманда.
Режиссёр Пол Фиг рассказал о любимом приёме в фильмах про абьюзивные отношения, который он использовал в "Горничной", — игре со стереотипами.
«
"Я обожаю брать стандартный набор персонажей и говорить: „Я знаю, кто есть кто. Вот богатая жёнушка — она, скорее всего, чокнутая; вот бедная девушка — она так невинна; вот муж — он идеален“. А потом снимать с героев маску за маской и заставлять зрителя чувствовать свою ошибку. Не стоит судить о людях, основываясь только на их внешности и том, как они себя ведут. Надо быть осторожнее в выводах, получше узнавать человека и понимать, врёт он или нет. Я думаю, сейчас мы живём в эпоху мошенников. Никого нельзя принимать за чистую монету, и мы должны выучить этот урок", — отметил режиссёр.
В интервью Сидни Суини рассказала, что с самого начала актёрской карьеры её интересовали сложные глубокие персонажи.
«
"Когда мне было девятнадцать-двадцать, я снималась в „Рассказе служанки“. Я играла пятнадцатилетнюю девушку, рождённую и выросшую в той системе. Она не знала другого мира, её насильно выдали замуж. Потом она впервые узнала, что такое любовь, и была готова умереть ради этого. Невероятно сложный персонаж. После были „Острые предметы“, „Эйфория“, „Белый лотос“. Я тянулась к сложным персонажам. Думаю, это то, что я всегда ищу в ролях. Люблю сложные вызовы", — добавила актриса.
Интервью можно посмотреть по ссылке
.
В широкий российский прокат фильм выпускает компания "Вольга". Релиз в кинотеатрах состоится 8 января.
