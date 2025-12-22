В Горловке при атаке БПЛА повреждены жилой дом и машина

ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Жилой частный дом и гражданский автомобиль получили повреждения в результате атаки украинского беспилотника по Калининскому району Горловки в ДНР, сообщило в понедельник управление администрации главы и правительства региона по вопросам документирования военных преступлений Украины.
По данным управления, ВСУ в 16.35 атаковали Калининский район Горловки при помощи ударного беспилотного летательного аппарата. Мэр города Иван Приходько также заявил, что удар пришелся по жилому массиву "Солнечный".
"По оперативным линиям управления... за 22 декабря по состоянию на 22.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: населенный пункт Горловка (Калининский район)... частный жилой дом по переулку Днепровскому, также повреждены хозпостройки, автомобиль", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
