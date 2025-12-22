Рейтинг@Mail.ru
В Горловке при атаке БПЛА повреждены жилой дом и машина - РИА Новости, 22.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:19 22.12.2025
В Горловке при атаке БПЛА повреждены жилой дом и машина
Жилой частный дом и гражданский автомобиль получили повреждения в результате атаки украинского беспилотника по Калининскому району Горловки в ДНР, сообщило в... РИА Новости, 22.12.2025
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
горловка
донецкая народная республика
горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
В Горловке при атаке БПЛА повреждены жилой дом и машина

В Горловке при атаке БПЛА поврежден частный дом и автомобиль

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Фрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Жилой частный дом и гражданский автомобиль получили повреждения в результате атаки украинского беспилотника по Калининскому району Горловки в ДНР, сообщило в понедельник управление администрации главы и правительства региона по вопросам документирования военных преступлений Украины.
По данным управления, ВСУ в 16.35 атаковали Калининский район Горловки при помощи ударного беспилотного летательного аппарата. Мэр города Иван Приходько также заявил, что удар пришелся по жилому массиву "Солнечный".
"По оперативным линиям управления... за 22 декабря по состоянию на 22.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: населенный пункт Горловка (Калининский район)... частный жилой дом по переулку Днепровскому, также повреждены хозпостройки, автомобиль", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Специальная военная операция на Украине
 
 
