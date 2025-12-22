Рейтинг@Mail.ru
Голикова рассказала о росте числа россиян старшего возраста - РИА Новости, 22.12.2025
16:44 22.12.2025
Голикова рассказала о росте числа россиян старшего возраста
Голикова рассказала о росте числа россиян старшего возраста - РИА Новости, 22.12.2025
Голикова рассказала о росте числа россиян старшего возраста
В ближайшие 15 лет россиян старшего возраста станет больше почти на 9 миллионов человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 22.12.2025
Голикова рассказала о росте числа россиян старшего возраста

Голикова: в ближайшие 15 лет россиян старшего возраста станет больше на 9 млн

© РИА Новости / Алексей Куденко
Женщина на улице Советская в Астрахани
Женщина на улице Советская в Астрахани - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Женщина на улице Советская в Астрахани. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В ближайшие 15 лет россиян старшего возраста станет больше почти на 9 миллионов человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В ближайшие 15 лет их (граждан старшего возраста) станет еще больше ориентировочно на 9 миллионов человек", - сказала Голикова на совещании правительства России.
По ее словам, сегодня в России проживают более 35 миллионов граждан пожилого возраста, и государству важно, чтобы каждый россиянин чувствовал, что о нем заботятся и ценят его.
Она отметила, что для реализации стратегии действий в интересах граждан старшего поколения подготовлен план, который направлен на повышение продолжительности и качества жизни россиян.
Председатель правительства России Михаил Мишустин 7 апреля подписал распоряжение об утверждении стратегии действий в интересах граждан старшего поколения. Стратегия направлена на поддержание здоровья и долголетия пожилых россиян, социальную активность и финансовую стабильность.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Голикова рассказала о возможности человека жить до 120 лет
29 сентября, 16:44
 
ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваМихаил Мишустин
 
 
