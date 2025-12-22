Рейтинг@Mail.ru
Голикова отметила рост рождаемости в 26 регионах - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
11:45 22.12.2025 (обновлено: 13:10 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/golikova-2063793690.html
Голикова отметила рост рождаемости в 26 регионах
Голикова отметила рост рождаемости в 26 регионах - РИА Новости, 22.12.2025
Голикова отметила рост рождаемости в 26 регионах
Рождаемость выросла в 26 регионах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T11:45:00+03:00
2025-12-22T13:10:00+03:00
хорошие новости
общество
россия
магаданская область
севастополь
татьяна голикова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027604997_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_86790415adef46799f33708a50839dca.jpg
https://ria.ru/20251208/putin-2060615733.html
россия
магаданская область
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027604997_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_43366d408b4542848e080d55a412bf04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, магаданская область, севастополь, татьяна голикова
Хорошие новости, Общество, Россия, Магаданская область, Севастополь, Татьяна Голикова
Голикова отметила рост рождаемости в 26 регионах

Голикова: Магаданская область и Севастополь стали лидерами по росту рождаемости

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Новорожденный ребенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Рождаемость выросла в 26 регионах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"В 26 регионах отмечается рост рождаемости", — сказала она на итоговом в этом году заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
По словам Голиковой, лидерами стали Магаданская область, Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мордовия, Ленинградская и Калининградская области.
На прошлой неделе президент Владимир Путин, отвечая на вопросы в программе "Итоги года", обратил внимание на то, что в 25 регионах обозначилась положительная тенденция в демографии. Он отметил, что коэффициент рождаемости в России сейчас составляет 1,4, а нужно добиться показателя хотя бы в два ребенка на женщину детородного возраста. Глава государства назвал это очень сложной задачей.
Путин о системе поддержки семей с детьми и рождаемости - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Путин рассказал, как переломить тенденцию по снижению рождаемости
8 декабря, 16:48
 
Хорошие новостиОбществоРоссияМагаданская областьСевастопольТатьяна Голикова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала