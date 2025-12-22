Голикова отметила рост рождаемости в 26 регионах

"В 26 регионах отмечается рост рождаемости", — сказала она на итоговом в этом году заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

На прошлой неделе президент Владимир Путин, отвечая на вопросы в программе "Итоги года", обратил внимание на то, что в 25 регионах обозначилась положительная тенденция в демографии. Он отметил, что коэффициент рождаемости в России сейчас составляет 1,4, а нужно добиться показателя хотя бы в два ребенка на женщину детородного возраста. Глава государства назвал это очень сложной задачей.