Голикова отметила рост рождаемости в 26 регионах
Голикова отметила рост рождаемости в 26 регионах - РИА Новости, 22.12.2025
Голикова отметила рост рождаемости в 26 регионах
Рождаемость выросла в 26 регионах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T11:45:00+03:00
2025-12-22T11:45:00+03:00
2025-12-22T13:10:00+03:00
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Рождаемость выросла в 26 регионах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"В 26 регионах отмечается рост рождаемости", — сказала она на итоговом в этом году заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
По словам Голиковой, лидерами стали Магаданская область
, Севастополь
, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мордовия, Ленинградская и Калининградская области
.
На прошлой неделе президент Владимир Путин, отвечая на вопросы в программе "Итоги года", обратил внимание на то, что в 25 регионах обозначилась положительная тенденция в демографии. Он отметил, что коэффициент рождаемости в России сейчас составляет 1,4, а нужно добиться показателя хотя бы в два ребенка на женщину детородного возраста. Глава государства назвал это очень сложной задачей.