Голикова рассказала, сколько россиян прошли репродуктивную диспансеризацию - РИА Новости, 22.12.2025
11:21 22.12.2025
Голикова рассказала, сколько россиян прошли репродуктивную диспансеризацию
Голикова рассказала, сколько россиян прошли репродуктивную диспансеризацию - РИА Новости, 22.12.2025
Голикова рассказала, сколько россиян прошли репродуктивную диспансеризацию
Репродуктивную диспансеризацию прошли почти 12 миллионов граждан России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 22.12.2025
общество
россия
татьяна голикова
россия
общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Голикова рассказала, сколько россиян прошли репродуктивную диспансеризацию

Голикова: почти 12 млн россиян прошли репродуктивную диспансеризацию

Медицинский работник записывает результаты анализа крови
Медицинский работник записывает результаты анализа крови - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Depositphotos.com / DragonImages
Медицинский работник записывает результаты анализа крови. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Репродуктивную диспансеризацию прошли почти 12 миллионов граждан России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Ее (репродуктивную диспансеризацию - ред.) прошли почти 12 миллионов мужчин и женщин", - сказала Голикова на итоговом в этом году заседании совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.
По ее словам, у 12 тысяч женщин по итогам диспансеризации наступила беременность.
Вице-премьер уточнила, что в июле 2025 года был запущен мониторинг по организации и проведению профилактических осмотров студентов университетов и колледжей. Более 53% учащихся прошли медосмотры.
ОбществоРоссияТатьяна Голикова
 
 
