Голикова рассказала, сколько россиян прошли репродуктивную диспансеризацию

По ее словам, у 12 тысяч женщин по итогам диспансеризации наступила беременность.

Вице-премьер уточнила, что в июле 2025 года был запущен мониторинг по организации и проведению профилактических осмотров студентов университетов и колледжей. Более 53% учащихся прошли медосмотры.