Рейтинг@Mail.ru
Житель Удмуртии запустил в квартире салют на сто залпов - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 22.12.2025 (обновлено: 10:14 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/glazov-2063749901.html
Житель Удмуртии запустил в квартире салют на сто залпов
Житель Удмуртии запустил в квартире салют на сто залпов - РИА Новости, 22.12.2025
Житель Удмуртии запустил в квартире салют на сто залпов
Житель удмуртского Глазова спалил квартиру, запустив в гостиной фейерверк на 100 залпов, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T09:35:00+03:00
2025-12-22T10:14:00+03:00
происшествия
глазов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063759410_0:0:1258:707_1920x0_80_0_0_fe4df526c1c32952bc14fdbe6575344a.jpg
https://ria.ru/20251120/shtraf-2056190236.html
глазов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063759410_111:0:1054:707_1920x0_80_0_0_931ac4dea4d97844024172c7cef8f1be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, глазов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Глазов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Житель Удмуртии запустил в квартире салют на сто залпов

В удмуртском Глазове мужчина запустил салют на 100 залпов в гостиной

© МЧС РоссииЖитель Удмуртии запустил в квартире салют на 100 залпов
Житель Удмуртии запустил в квартире салют на 100 залпов - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© МЧС России
Житель Удмуртии запустил в квартире салют на 100 залпов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 22 дек - РИА Новости. Житель удмуртского Глазова спалил квартиру, запустив в гостиной фейерверк на 100 залпов, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошел вечером 20 декабря в двухкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного дома по улице Глинки в городе Глазове, уточняет ведомство.
"Пожарных вызвали соседи. Сначала они услышали громкие хлопки за стеной, а спустя некоторое время почувствовали запах гари. Как выяснилось, 43-летний мужчина устроил салют прямо в своей гостиной, где поджёг фейерверк на 100 залпов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к прибытию пожарных в квартире было плотное задымление, горела мебель. Сам хозяин эвакуировался до прибытия спасателей.
"В ходе разведки под кроватью бойцы нашли кота, он не подавал признаки жизни. Его вынесли на свежий воздух, где попытались реанимировать. В результате, это удалось - хвостатый задышал. Площадь пожара составила пять квадратных метров. К ликвидации последствий привлекались 11 человек и три единицы техники МЧС России", - рассказали спасатели.
Специалисты МЧС ознакомили с мерами безопасности в новогодние праздники - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Россиян предупредили о штрафах за ущерб при запуске фейерверка или салюта
20 ноября, 06:58
 
ПроисшествияГлазовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала